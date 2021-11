Une nouvelle liaison de fret entre Le Havre et Rosslare (Irlande) dès la semaine prochaine

Depuis septembre, détaille Brittany Ferries l’augmentation significative de la demande de liaisons directes entre l'Irlande et la France se confirme avec plus de 70% de fret transporté, par rapport aux huit premiers mois de l'année.



« Grâce à la flexibilité de notre flotte nous avons été en mesure de réagir rapidement à cette forte demande », déclare Christophe Mathieu, directeur général de Brittany Ferries. « Le Brexit a engendré plus de difficultés que d'opportunités sur les lignes transmanche. Dès lors, les liaisons directes France-Irlande se sont avérées très attractives pour le transport de marchandises, au détriment des lignes desservant l'Irlande via la Grande-Bretagne. »



Cette nouvelle ligne vient renforcer la route maritime Cherbourg-Rosslare opérée par Brittany Ferries avec le Connemara depuis début 2020.