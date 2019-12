Une jeune femme tuée dans un accident à Evreux : le conducteur en cause était positif au cannabis

Une jeune femme de 19 ans a succombé à ses blessures dans un accident de la circulation mettant en cause deux véhicules , deux Golf, au milieu de la nuit du samedi 28 au dimanche 29 décembre, à Evreux, dans l'Eure.La collision a impliqué deux Volkswagen, à hauteur de l'intersection formée entre le boulevard du 14 juillet et la bretelle d'accès à la route de Paris. Le choc a été d'une extrême violence.A leur arrivée sur les lieux, peu avant minuit, les sapeurs-pompiers ont dénombré quatre blessés, dont un grave. Tous, originaires d'Evreux, étaient à bord du même véhicule. L'une des victimes, une femme de 19 ans, a été prise en charge par les secours dans un état critique. Transportée médicalisée à l'hôpital d'Evreux avec un pronostic vital engagé elle n'a pas survécu à ses blessures.Deux autres passagers, un jeune homme de 19 ans et une femme de 20 ans, ont quant à eux été polytraumatisés. Le conducteur, âgé de 24 ans, a été très fortement choqué.