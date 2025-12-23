Le Havre : 1,50 g d'alcool dans le sang et un permis invalide depuis...quatorze ans

Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi, près de la gare du Havre. Les policiers sont dépêchés cours de la République après un signalement faisant état d’un différend sur la voie publique. Sur place, un automobiliste leur explique qu’il a évité de justesse une voiture arrivant en sens inverse avant de se rabattre brusquement sur sa voie.
Permis invalide depuis 2011
L'homme, inquiet du comportement du véhicule, parvient à l’intercepter quelques instants plus tard et contacte immédiatement les forces de l’ordre. Selon lui, la conductrice semblait fortement alcoolisée. Les images du centre de supervision urbaine (CSU) confirment la trajectoire erratique du véhicule.
La conductrice, une femme de 43 ans domiciliée à Criquetot, ne peut présenter ni son permis de conduire ni le certificat d’immatriculation. Les vérifications établissent que le véhicule est bien assuré et loué à son nom, mais que son permis n'est plus valide depuis… 2011.
Alcootest positif et véhicule en fourrière
Soumise à un dépistage, la quadragénaire présente un taux de 0,75 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,50 g dans le sang, bien au-dessus du seuil délictuel. Elle est interpellée et son véhicule placé en fourrière.
Une procédure judiciaire a été ouverte pour conduite sous l’emprise de l’alcool et défaut de permis.
