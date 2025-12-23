Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : le jeune cyclomotoriste, agressif, jette son casque sur les policiers municipaux


Le jeune Havrais aurait percuté volontairement la voiture de la police municipale, puis tenté de prendre la fuite. Particulièrement agressif lors de son interpellation, Il a été placé en garde à vue au commissariat du Havre.



Mardi 23 Décembre 2025 - 11:35


Le jeune homme, contrôlé par la police municipal, se serait montré particulièrement agressif - Illustration Adobe Stock
Un contrôle qui dégénère en pleine nuit au Havre. Rue Baudin, cette nuit de lundi à mardi, un équipage de la police nationale est appelé en renfort après un accident impliquant un cyclomoteur et un véhicule de la police municipale.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, le conducteur du deux-roues vient d’échapper à un contrôle de la police municipale. Engagé dans une impasse, il a  fait demi-tour avant de percuter volontairement le véhicule des "municipaux" dans une tentative de fuite. Le cyclomoteur chute immédiatement au sol.

Le cyclo n'était pas assuré

Dépourvu de casque, le jeune homme s'est ensuite montré particulièrement agressif. Il a  jeté son casque en direction des fonctionnaires au moment de son interpellation. Mutique, il n’a pas été en mesure de donner son identité sur place.

Âgé de 19 ans et domicilié au Havre, le jeune homme a été pris en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transporté, par précaution, au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers pour des examens médicaux. 

Les vérifications menées après les faits ont permis d’établir que le cyclomoteur appartenait à un tiers, qu’il n’était pas assuré mais pas déclaré volé. Des prélèvements sanguins ont été effectués pour déterminer une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants.

Le mis en cause a été placé en garde à vue refus d’obtempérer, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, infractions au code de la route.
 




Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime





