Accident spectaculaire à un passage à niveau à Pavilly : le trafic Paris–Le Havre interrompu plusieurs heures

Les secours ont procédé à la sécurisation de la zone et à la prise en charge des victimes. Blessées légèrement, les quatre personnes ont été transportées vers le CHU de Rouen pour des examens de contrôle.



La circulation des trains sur la ligne Paris–Le Havre a été interrompue jusqu’à ce midi, impactant environ une trentaine de trains. Sur le plan routier, la D143a demeure fermée le temps des travaux de remise en état, avec une déviation mise en place pour les automobilistes.



Outre neuf sapeurs-pompiers, des agents de la SNCF et de la direction interpartemental des routes (DIRNO) ainsi que la gendarmerie ont été mobilisés sur place une partie de la nuit.

