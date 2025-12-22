Connectez-vous S'inscrire

Accident spectaculaire à un passage à niveau à Pavilly : le trafic Paris–Le Havre interrompu plusieurs heures


Un accident de la circulation survenu cette nuit de dimanche à lundi a entraîné une interruption du trafic ferroviaire entre Paris et Le Havre. Un véhicule a percuté les installations d’un passage à niveau à Pavilly, faisant quatre blessés légers.



Lundi 22 Décembre 2025 - 08:04


Une trentaine de trains sont impactés par cet accident qui s’est produit vers 1 heure du matin - illustration Adobe stock
Peu après 1 heure du matin, les secours ont été mobilisés au niveau du passage à niveau n°48, sur la commune de Pavilly, dans le pays de Caux. Un véhicule léger, pour une raison qui indéterminée, a effectué plusieurs tonneaux avant de heurter la barrière du passage à niveau. Le choc a projeté de nombreux débris sur les voies ferrées.

A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté que les quatre occupants étaient tous sortis de la voiture. Si  cette dernière ne se trouvait plus sur les rails, les dégâts matériels ont néanmoins contraint à une interruption immédiate du trafic des trains sur cet axe très fréquenté.

Trafic ferroviaire interrompu jusqu’à la mi-journée

Les secours ont procédé à la sécurisation de la zone et à la prise en charge des victimes. Blessées légèrement, les quatre personnes ont été transportées vers le CHU de Rouen pour des examens de contrôle.

La circulation des trains sur la ligne Paris–Le Havre a été interrompue jusqu’à  ce midi, impactant environ une trentaine de trains. Sur le plan routier, la D143a demeure fermée le temps des travaux de remise en état, avec une déviation mise en place pour les automobilistes.

Outre neuf sapeurs-pompiers, des agents de la SNCF et  de la direction interpartemental des routes (DIRNO) ainsi que la gendarmerie ont été mobilisés sur place une partie de la nuit.
 





22/12/2025

