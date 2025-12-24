Tirs de mortiers sur deux agents de Quevilly Habitat : un homme interpellé au Grand-Quevilly

L'auteur des tirs de mortier, interpellé par les policiers, étaiut sous bracelet élecgtronique et faisait l'objet d'un mandat de recherche - Illustration
Les policiers sont intervenus peu après minuit rue du 19-Mars, où deux agents de Quevilly Habitat affirmaient avoir été visés par un tir de mortier d’artifice. L’un d'eux, 36 ans et originaire de l'Eure, a expliqué avoir entendu plusieurs détonations alors qu'il effectuait une mission de sécurisation. C'est alors qu'il a aperçu un homme, sur son balcon, tirant des mortiers vers la voie publique. Il dit avoir dû esquiver l’un des tirs, tout en estimant que le geste n’était « pas volontaire ». Son collègue, 24 ans et domicilié à Pavilly, a confirmé la scène et se réserve le droit de porter plainte.
Bracelet électronique et mandat de recherche
Les policiers ont identifié l’auteur présumé au troisième étage de l’immeuble. Âgé de 39 ans et en état d’ivresse manifeste, il a reconnu avoir tiré plusieurs mortiers. Il a expliqué en avoir acheté une cinquantaine pour un montant de 500 euros pour l’anniversaire de son fils, en septembre dernier, en avoir déjà utilisé une partie et en avoir revendu d’autres sur un réseau social. Il a affirmé n’en détenir plus que trois, stockés dans une cave voisine.
L’homme a été interpellé et placé en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen. Lors de son interpellation pour violences volontaires aggravées le suspect a tenté de regagner son logement et a dû être maîtrisé. Les vérifications ont révélé qu’il portait un bracelet électronique et faisait l’objet d’un mandat de recherche. Il a été placé en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen.
Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances exactes des tirs. Les deux agents n'ont pas été blessés.
