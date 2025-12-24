Tirs de mortiers sur deux agents de Quevilly Habitat : un homme interpellé au Grand-Quevilly

Deux agents de terrain ont été pris pour cibles par un tir de mortier, dans la nuit de lundi à mardi, au Grand-Quevilly. Un habitant de l’immeuble, sous bracelet électronique, a été interpellé, alcoolisé et déjà recherché par la police.