Deux véhicules se percutent à Evreux : quatre blessés, dont un grave

Deux véhicules se sont percutés sur le boulevard du 14 juillet à Evreux (Eure) faisant cinq victimes. L'accident est survenu peu avant minuit ce samedi 28 décembre dans des circonstances que l'enquête va devoir établir.



Sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge une femme d'une vingtaine d'années, qui a été transportée, en urgence absolue (blessée grave) à l'hôpital d'Evreux. Trois autres victimes, deux hommes de 24 et 19 ans, et une femme de 20 ans, ont également été transportées à l'hôpital. La cinquième personne impliquée n'a pas été blessée.



Cette intervention a nécessité la mobilisation de 17 sapeurs-pompiers et deux équipes du SMUR.



Une enquête a été ouverte par les services de police.





