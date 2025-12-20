Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins

Le département de l'Eure fait face comme bien d'autres départements à un manque cruel de médecins. Certaines communes, comme içi Guichainville, prennent des mesures pour attirer de jeunes praticiens - Photo infoNormandie
Touchée de plein fouet par la pénurie médicale, l’Eure veut accélérer. Réunis en session plénière, les élus du Conseil départemental de l’Eure ont adopté deux mesures ciblées pour séduire les futurs médecins et renforcer l’accès aux soins de proximité.
Deux ans après le lancement du Plan Ambition Santé, les indicateurs progressent : 27 000 consultations assurées en 2024 dans les centres Doct’Eure (contre 5 000 en 2023), et l’arrivée annoncée de 15 généralistes et 4 spécialistes supplémentaires en 2025. « La santé de proximité doit rester un droit pour tous les Eurois », a rappelé Anne Terlez, vice-présidente chargée de la santé. Mais l’offre demeure fragile.
Deux ans après le lancement du Plan Ambition Santé, les indicateurs progressent : 27 000 consultations assurées en 2024 dans les centres Doct’Eure (contre 5 000 en 2023), et l’arrivée annoncée de 15 généralistes et 4 spécialistes supplémentaires en 2025. « La santé de proximité doit rester un droit pour tous les Eurois », a rappelé Anne Terlez, vice-présidente chargée de la santé. Mais l’offre demeure fragile.
Aides ciblées pour stages et installation
Première mesure : une aide au logement de 400 € par mois destinée aux internes de 4e année de médecine générale en stage dans l’Eure. Objectif : lever les freins matériels et donner envie de rester. « On sait que les médecins s’installent souvent là où ils ont fait leurs stages. On veut leur montrer que l’Eure, c’est un bon endroit pour vivre et exercer », souligne Anne Terlez. Vingt docteurs juniors pourront en bénéficier, en complément des hébergements déjà proposés localement.
Deuxième levier : une aide à l’installation de 10 000 € pour tout médecin généraliste s’engageant à exercer cinq ans dans le département. Un coup de pouce pour absorber les frais de démarrage (locaux, équipements, charges), d’autant plus nécessaire que l’engagement financier de la CPAM a diminué.
Deuxième levier : une aide à l’installation de 10 000 € pour tout médecin généraliste s’engageant à exercer cinq ans dans le département. Un coup de pouce pour absorber les frais de démarrage (locaux, équipements, charges), d’autant plus nécessaire que l’engagement financier de la CPAM a diminué.
Doct’Eure, un modèle désormais labellisé
La médecine salariée confirme son efficacité. Les centres Doct’Eure ont réalisé 35 000 consultations en 2025, soit sept fois plus qu’en 2023. Le 12 décembre, quatre structures (Vernon, Bernay, Sud-Eure et Vexin normand) ont été labellisées France Santé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Une reconnaissance stratégique, ouvrant la voie à des financements pérennes de l’État dès 2026. En parallèle, un médecin itinérant sera déployé sur plusieurs communes de Seine Normandie Agglomération.
Le Département parie aussi sur l’innovation : dès 2026, l’Eure expérimentera des parcours de soins augmentés par l’intelligence artificielle. Avec un budget maintenu à 2 millions d’euros, le Plan Ambition Santé affiche sa ligne : faire de l’Eure un territoire où il fait bon soigner… et se faire soigner.
Le Département parie aussi sur l’innovation : dès 2026, l’Eure expérimentera des parcours de soins augmentés par l’intelligence artificielle. Avec un budget maintenu à 2 millions d’euros, le Plan Ambition Santé affiche sa ligne : faire de l’Eure un territoire où il fait bon soigner… et se faire soigner.