Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins

Première mesure : une aide au logement de 400 € par mois destinée aux internes de 4e année de médecine générale en stage dans l’Eure. Objectif : lever les freins matériels et donner envie de rester. « On sait que les médecins s’installent souvent là où ils ont fait leurs stages. On veut leur montrer que l’Eure, c’est un bon endroit pour vivre et exercer », souligne Anne Terlez. Vingt docteurs juniors pourront en bénéficier, en complément des hébergements déjà proposés localement.



Deuxième levier : une aide à l’installation de 10 000 € pour tout médecin généraliste s’engageant à exercer cinq ans dans le département. Un coup de pouce pour absorber les frais de démarrage (locaux, équipements, charges), d’autant plus nécessaire que l’engagement financier de la CPAM a diminué.