Connectez-vous S'inscrire

Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins


Face au manque de médecins, le département muscle son « plan ambition santé ». Deux nouvelles aides ont été votées pour attirer de jeunes praticiens, tandis que le modèle Doct’Eure gagne une reconnaissance nationale.



Samedi 20 Décembre 2025 - 15:36


Le département de l'Eure fait face comme bien d'autres départements à un manque cruel de médecins. Certaines communes, comme içi Guichainville, prennent des mesures pour attirer de jeunes praticiens - Photo infoNormandie
Le département de l'Eure fait face comme bien d'autres départements à un manque cruel de médecins. Certaines communes, comme içi Guichainville, prennent des mesures pour attirer de jeunes praticiens - Photo infoNormandie
Touchée de plein fouet par la pénurie médicale, l’Eure veut accélérer. Réunis en session plénière, les élus du Conseil départemental de l’Eure ont adopté deux mesures ciblées pour séduire les futurs médecins et renforcer l’accès aux soins de proximité.

Deux ans après le lancement du Plan Ambition Santé, les indicateurs progressent : 27 000 consultations assurées en 2024 dans les centres Doct’Eure (contre 5 000 en 2023), et l’arrivée annoncée de 15 généralistes et 4 spécialistes supplémentaires en 2025. « La santé de proximité doit rester un droit pour tous les Eurois », a rappelé Anne Terlez, vice-présidente chargée de la santé. Mais l’offre demeure fragile.

Aides ciblées pour stages et installation

Première mesure : une aide au logement de 400 € par mois destinée aux internes de 4e année de médecine générale en stage dans l’Eure. Objectif : lever les freins matériels et donner envie de rester. « On sait que les médecins s’installent souvent là où ils ont fait leurs stages. On veut leur montrer que l’Eure, c’est un bon endroit pour vivre et exercer », souligne Anne Terlez. Vingt docteurs juniors pourront en bénéficier, en complément des hébergements déjà proposés localement.

Deuxième levier : une aide à l’installation de 10 000 € pour tout médecin généraliste s’engageant à exercer cinq ans dans le département. Un coup de pouce pour absorber les frais de démarrage (locaux, équipements, charges), d’autant plus nécessaire que l’engagement financier de la CPAM a diminué.

Doct’Eure, un modèle désormais labellisé

La médecine salariée confirme son efficacité. Les centres Doct’Eure ont réalisé 35 000 consultations en 2025, soit sept fois plus qu’en 2023. Le 12 décembre, quatre structures (Vernon, Bernay, Sud-Eure et Vexin normand) ont été labellisées France Santé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Une reconnaissance stratégique, ouvrant la voie à des financements pérennes de l’État dès 2026. En parallèle, un médecin itinérant sera déployé sur plusieurs communes de Seine Normandie Agglomération.

Le Département parie aussi sur l’innovation : dès 2026, l’Eure expérimentera des parcours de soins augmentés par l’intelligence artificielle. Avec un budget maintenu à 2 millions d’euros, le Plan Ambition Santé affiche sa ligne : faire de l’Eure un territoire où il fait bon soigner… et se faire soigner.




Mots clés : conseil départemental, Eure, médecins, santé





http://

Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins

20/12/2025

Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet

20/12/2025

Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre

20/12/2025

Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

20/12/2025

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025

À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain

19/12/2025

Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre

19/12/2025

Piscine Transat : le tribunal administratif annule la cession décidée par Bihorel

19/12/2025

InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne

19/12/2025

Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi

19/12/2025

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

19/12/2025

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly

19/12/2025

Collision avec un bus scolaire à Marbois dans l’Eure, un automobiliste grièvement blessé

19/12/2025

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

18/12/2025

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025

Une fuite de gaz mobilise les sapeurs-pompiers à Rives-en-Seine, une vingtaine de personnes évacuées

18/12/2025

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Mobilisation agricole : trois actions fortes prévues ce jeudi en Normandie

18/12/2025

Un plaisancier secouru, son voilier échoué sur un banc de sable sur la Seine à Vernon

18/12/2025

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025
Afficher plus d'articles

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -

Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative

18/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen