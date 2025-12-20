Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

Un accident en chaîne a perturbé la circulation tôt ce samedi matin sur l’autoroute A13, qui a dû être fermée, dans le sens Rouen–Paris, à hauteur d’Incarville (Eure).



Quatre voitures de tourisme sont entrées en collision juste avant la bretelle de sortie vers la RN154 (Evreux) pour une raison qui reste à déterminer. Les équipes de secours ont été mobilisées à 4h51 pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.



Quatre personnes ont été blessées légèrement lors de ce carambolage. Elles ont été transportées vers l’hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) pour des examens de contrôle.



