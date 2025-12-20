Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

Un accident en chaîne a perturbé la circulation tôt ce samedi matin sur l’autoroute A13, qui a dû être fermée, dans le sens Rouen–Paris, à hauteur d’Incarville (Eure).
Quatre voitures de tourisme sont entrées en collision juste avant la bretelle de sortie vers la RN154 (Evreux) pour une raison qui reste à déterminer. Les équipes de secours ont été mobilisées à 4h51 pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.
Quatre personnes ont été blessées légèrement lors de ce carambolage. Elles ont été transportées vers l’hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) pour des examens de contrôle.
Quatre voitures de tourisme sont entrées en collision juste avant la bretelle de sortie vers la RN154 (Evreux) pour une raison qui reste à déterminer. Les équipes de secours ont été mobilisées à 4h51 pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.
Quatre personnes ont été blessées légèrement lors de ce carambolage. Elles ont été transportées vers l’hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) pour des examens de contrôle.
L'autoroute fermée vers Paris
Afin de permettre l’intervention des secours, l’évacuation des véhicules accidentés et les constatations des forces de l’ordre, l’autoroute a étéfermée à la circulation dans le sens Rouen–Paris, à partir de la sortie 20 à Criquebeuf. Une déviation a été mise en place à partir de la sortie 20 en direction de Criquebeuf. Le trafic a pu reprendre progressivement peu avant 7 heures, après la fin des opérations, a indiqué Bison Futé.
L'intervention a mobilisé vingt-et-un sapeurs-pompiers avec plusieurs véhicules d'assistance et de secours aux victimes (VSAV).
L'intervention a mobilisé vingt-et-un sapeurs-pompiers avec plusieurs véhicules d'assistance et de secours aux victimes (VSAV).
#infotrafic | Un accident sur l’A13 au point kilométrique 98,5 (sens province vers Paris).— Préfet de l'Eure (@Prefet27) December 20, 2025
❌ La sortie vers la N154 est bloquée.
✅ Une déviation est mise en place sortie 20 en direction de Criquebeuf.
⚠️ Évitez autant que possible le secteur et restez vigilants ! pic.twitter.com/fGs7lhUSEt
Les autres infos du jour
-
Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer
-
À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain
-
Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre
-
Piscine Transat : le tribunal administratif annule la cession décidée par Bihorel