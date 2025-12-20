Connectez-vous S'inscrire

Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés


Quatre personnes ont été blessées lors d’un carambolage impliquant plusieurs voitures, tôt ce samedi matin sur l’A13 à hauteur d’Incarville. La circulation a été coupée vers Paris pendant deux heures.



Samedi 20 Décembre 2025 - 09:40


Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés
Un accident en chaîne a perturbé la circulation tôt ce samedi matin sur l’autoroute A13, qui a dû être fermée, dans le sens Rouen–Paris, à hauteur d’Incarville (Eure).

Quatre voitures de tourisme sont entrées en collision juste avant la bretelle de sortie vers la RN154 (Evreux) pour une raison qui reste à déterminer. Les équipes de secours ont été mobilisées à 4h51 pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.

Quatre personnes ont été blessées légèrement lors de ce carambolage. Elles ont été transportées vers l’hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) pour des examens de contrôle.

 

L'autoroute fermée vers Paris

Afin de permettre l’intervention des secours, l’évacuation des véhicules accidentés et les constatations des forces de l’ordre, l’autoroute a étéfermée à la circulation dans le sens Rouen–Paris, à partir de la sortie 20 à Criquebeuf. Une déviation a  été mise en place à partir de la sortie 20 en direction de Criquebeuf. Le trafic a pu reprendre progressivement peu avant 7 heures, après la fin des opérations, a indiqué Bison Futé.

L'intervention a mobilisé vingt-et-un sapeurs-pompiers avec plusieurs véhicules d'assistance et de secours aux victimes (VSAV). 

 





Mots clés : A13, accident, carambolage, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, Incarville, pompiers





http://

Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

20/12/2025

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025

À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain

19/12/2025

Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre

19/12/2025

Piscine Transat : le tribunal administratif annule la cession décidée par Bihorel

19/12/2025

InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne

19/12/2025

Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi

19/12/2025

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

19/12/2025

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly

19/12/2025

Collision avec un bus scolaire à Marbois dans l’Eure, un automobiliste grièvement blessé

19/12/2025

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

18/12/2025

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025

Une fuite de gaz mobilise les sapeurs-pompiers à Rives-en-Seine, une vingtaine de personnes évacuées

18/12/2025

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Mobilisation agricole : trois actions fortes prévues ce jeudi en Normandie

18/12/2025

Un plaisancier secouru, son voilier échoué sur un banc de sable sur la Seine à Vernon

18/12/2025

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025

Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative

18/12/2025

Incendie spectaculaire dans un hangar à Thénouville (Eure) : deux bâtiments touchés, aucune victime

17/12/2025

En Seine-Maritime, une enfant de 6 ans grièvement blessée dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Cliponville

17/12/2025
Afficher plus d'articles

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen