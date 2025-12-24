Connectez-vous S'inscrire

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital


Un feu a entièrement détruit un logement d’Évreux mardi en début de soirée. Deux hommes ont été pris en charge et une dizaine d’habitants évacués le temps de l’intervention.



Mercredi 24 Décembre 2025 - 10:02


Un appartement de 50 m², situé au premier étage d’un immeuble de cinq niveaux rue Victor Schoelcher, a été ravagé mardi en début de soirée par un incendie spectaculaire. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 20 heures pour maîtriser les flammes, qui ont nécessité deux lances à incendie.

À leur arrivée, le locataire, un homme de 67 ans, ainsi qu’un témoin âgé de 23 ans, avaient été incommodés par les fumées. Tous deux ont été pris en charge puis transportés en urgence relative au centre hospitalier Jean-Louis-Debré.

L’immeuble évacué par précaution

Par mesure de sécurité, les secours ont fait évacuer une dizaine de résidents pendant l’opération. Aucun blessé supplémentaire n’est à déplorer et les habitants ont pu regagner les lieux une fois l’intervention terminée.

Un périmètre de sécurité a été mis en place le temps des reconnaissances. L’origine du sinistre reste inconnue à ce stade.





Mots clés : enquête, Eure, Evreux, faits divers, incendie, police





24/12/2025

