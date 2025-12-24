Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu au moyen de deux lances - Illustration
Un appartement de 50 m², situé au premier étage d’un immeuble de cinq niveaux rue Victor Schoelcher, a été ravagé mardi en début de soirée par un incendie spectaculaire. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 20 heures pour maîtriser les flammes, qui ont nécessité deux lances à incendie.
À leur arrivée, le locataire, un homme de 67 ans, ainsi qu’un témoin âgé de 23 ans, avaient été incommodés par les fumées. Tous deux ont été pris en charge puis transportés en urgence relative au centre hospitalier Jean-Louis-Debré.
L’immeuble évacué par précaution
Par mesure de sécurité, les secours ont fait évacuer une dizaine de résidents pendant l’opération. Aucun blessé supplémentaire n’est à déplorer et les habitants ont pu regagner les lieux une fois l’intervention terminée.
Un périmètre de sécurité a été mis en place le temps des reconnaissances. L’origine du sinistre reste inconnue à ce stade.
