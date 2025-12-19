Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

Un accident de la circulation impliquant trois voitures a provoqué l’incendie de l’un des véhicules, ce vendredi soir, sur la N28 à Rouen. Aucun blessé n’est à déplorer.