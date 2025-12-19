Connectez-vous S'inscrire

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer


Un accident de la circulation impliquant trois voitures a provoqué l’incendie de l’un des véhicules, ce vendredi soir, sur la N28 à Rouen. Aucun blessé n’est à déplorer.



Vendredi 19 Décembre 2025 - 21:44


Dans le choc, l'un des véhicules impliqués s'est enflammé - Illustration Pixabay / picman2
Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés vendredi peu après 19 heures sur le pont Mathilde, à Rouen, dans le sens Abbeville-Rouen. En cause : une collision entre trois véhicules légers, survenue dans des circonstances qui restent à préciser.

À l’arrivée des secours, l’un des véhicules était en feu. Les trois personnes impliquées dans l’accident étaient toutefois sorties indemnes de leurs voitures.

Aucun blessé

Neuf sapeurs-pompiers ont été engagés avec deux engins sur l’intervention. Les soldats du feu ont procédé à des reconnaissances, sécurisé la zone et éteint l’incendie à l’aide d’une lance. Les impliqués ont également été pris en charge sur place par les secours.

La police nationale et les agents de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) étaient également présents pour sécuriser le secteur et gérer la circulation. Aucun blessé n’est à déplorer, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).




