Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

La femme de 56 ans portée disparue depuis une semaine à Étretat a été retrouvée sans vie ce dimanche. L’annonce a été faite par sa fille sur les réseaux sociaux, où un appel à témoins avait été largement relayé.