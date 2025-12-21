Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat


La femme de 56 ans portée disparue depuis une semaine à Étretat a été retrouvée sans vie ce dimanche. L’annonce a été faite par sa fille sur les réseaux sociaux, où un appel à témoins avait été largement relayé.



Dimanche 21 Décembre 2025 - 17:29


La gendarmerie a déployé les moyens nécessaires pour tenter de retrouver Lydie, disparue dimanche dernier. Elle avait lancé un appel à témoins vendredi - Illustration Adobe Stock
La disparition avait suscité une vive émotion à Étretat (Seine-Maritime). Ce dimanche, le corps de Lydie Dec, portée disparue depuis le dimanche 14 décembre, a été retrouvé à Étretat. C’est sa fille qui l'a annoncé en milieu d’après-midi sur Facebook, mettant fin à plusieurs jours d’angoisse et de recherches.

Dans un message empreint d’émotion, la jeune femme remercie les nombreuses personnes qui avaient partagé l’appel à témoins, adressé des messages de soutien ou proposé leur aide depuis le début de cette disparition jugée inquiétante.

 

L’appel avait été lancé après la disparition de la quinquagénaire, qui, en vacances, séjournait à Étretat et avait quitté son hôtel pour aller voir le coucher du soleil. Sans nouvelles depuis ce moment-là, sa fille avait sollicité l’aide du public sur les réseaux sociaux, tandis qu’une enquête était ouverte par la Gendarmerie nationale qui avait publié dans un même temps, vendredi, un appel à témoin pour tenter de localiser la disparue.

Des recherches pédestres et aériennes avaient été engagées dans le secteur, sans qu’aucune piste ne soit écartée. Ce dimanche, la découverte du corps met un terme à ces opérations. Les circonstances exactes du décès n’ont pas été précisées à ce stade. Une enquête se poursuit afin d’établir les causes de la mort.




Mots clés : appel à témoin, disparition, enquête, Etretat, faits divers, gendarmerie, Seine-Maritime





