Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité
Météo des Yvelines
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations


Publié le Lundi 22 Décembre 2025 à 19:10

Une enquête déclenchée à l’automne 2024 à Plaisir (Yvelines) a conduit à l’interpellation de trois jeunes hommes impliqués dans un réseau de prostitution, dont une mineure. Les investigations ont permis d’établir le rôle central de l’un d’eux, formellement identifié par la victime et confondu par son ADN.



Les deux majeurs de 19 ans ont été placés en détention provisoire dans l'attente d'être jugés devant le tribunal judiciaire de Versailles le 12 février prochain - Illustration Adobe Stock
Les deux majeurs de 19 ans ont été placés en détention provisoire dans l'attente d'être jugés devant le tribunal judiciaire de Versailles le 12 février prochain - Illustration Adobe Stock
L’affaire débute en novembre 2024 à la suite d’une procédure initiée par le commissriat de Plaisir, après l’agression d’un client ayant eu une altercation avec un homme chargé d’assurer la « sécurité » d’une jeune prostituée. Blessé lors des faits, le client parvient à livrer aux enquêteurs un prénom, « X » ainsi qu’un descriptif physique précis de son agresseur âgé de 19 ans.

Les investigations permettent rapidement de remonter l’organisation du réseau. Deux autres individus, de 19 et 16 ans, sont identifiés : l’un a fourni sa pièce d’identité pour louer les appartements utilisés pour les passes, l’autre a communiqué un numéro de téléphone servant à centraliser les réservations.

Un faisceau de preuves accablant

Les recoupements téléphoniques mettent en évidence un numéro commun aux différentes lignes exploitées. Il s’avère correspondre à celui de « X ». Présentée à la victime, une planche photographique permet une identification formelle du principal suspect.

Parallèlement, le manche de marteau et le couteau utilisés lors de l’agression sont envoyés en analyses. Les expertises révèlent la présence de l’ADN de « X », venant conforter les éléments déjà réunis par les enquêteurs.

Interpellés et placés en garde à vue, les trois protagonistes, inscrits au fichier « traitement des antécédents judiciaires » tentent de minimiser leur implication. Le premier reconnaît avoir perçu de l’argent pour effectuer des réservations, tout en affirmant ignorer l’activité réelle des appartements. Le second ne parvient pas à expliquer pourquoi son numéro de téléphone était utilisé pour organiser les passes. Quant à « X », s’il relativise son rôle, il reconnaît néanmoins avoir favorisé la prostitution d’une mineure en louant des logements à cette fin.

Les deux majeurs en détention provisoire

Déférés devant le Tribunal judiciaire de Versailles, les deux majeurs ont été présentés en comparution immédiate, tandis que le mineur a été orienté vers le tribunal pour enfants. L’audience correctionnelle a été renvoyée au 12 février 2026. En attendant, les deux mis en cause majeurs ont été placés en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.
 



Vous pouvez réagir à cet article

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter

index.php?action=html

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

22/12/2025

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

17/12/2025

Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

17/12/2025

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025

Yvelines : 11 kilos de résine de cannabis saisis, un homme condamné à deux ans de prison ferme

15/12/2025

Yvelines. Un homme interpellé pour un vol sur un chantier au Chesnay-Rocquencourt

13/12/2025

Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

10/12/2025

Yvelines. Violences et chantage à Gargenville : deux lycéens mis en cause après une vidéo diffusée sur Snapchat

09/12/2025

Yvelines : six épaves de camions évacuées après dix ans d’immobilisation à Coignières

09/12/2025

Yvelines. Aidez la police à retrouver Ismael, 11 ans, disparu depuis vendredi

07/12/2025

Yvelines : à Bougival, un quinquagénaire retranché chez lui maîtrisé par la BAC

05/12/2025

Yvelines : la police recherche les témoins d'un accident entre un bus et une femme âgée à Chambourcy

05/12/2025

Grippe aviaire : un premier foyer détecté dans un élevage de faisans des Yvelines

04/12/2025
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

17/12/2025

Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

17/12/2025

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

22/12/2025

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags