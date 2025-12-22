Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

Publié le Lundi 22 Décembre 2025 à 19:10

Une enquête déclenchée à l’automne 2024 à Plaisir (Yvelines) a conduit à l’interpellation de trois jeunes hommes impliqués dans un réseau de prostitution, dont une mineure. Les investigations ont permis d’établir le rôle central de l’un d’eux, formellement identifié par la victime et confondu par son ADN.



L’affaire débute en novembre 2024 à la suite d’une procédure initiée par le commissriat de Plaisir, après l’agression d’un client ayant eu une altercation avec un homme chargé d’assurer la « sécurité » d’une jeune prostituée. Blessé lors des faits, le client parvient à livrer aux enquêteurs un prénom, « X » ainsi qu’un descriptif physique précis de son agresseur âgé de 19 ans.



Les investigations permettent rapidement de remonter l’organisation du réseau. Deux autres individus, de 19 et 16 ans, sont identifiés : l’un a fourni sa pièce d’identité pour louer les appartements utilisés pour les passes, l’autre a communiqué un numéro de téléphone servant à centraliser les réservations.

Un faisceau de preuves accablant Les recoupements téléphoniques mettent en évidence un numéro commun aux différentes lignes exploitées. Il s’avère correspondre à celui de « X ». Présentée à la victime, une planche photographique permet une identification formelle du principal suspect.



Parallèlement, le manche de marteau et le couteau utilisés lors de l’agression sont envoyés en analyses. Les expertises révèlent la présence de l’ADN de « X », venant conforter les éléments déjà réunis par les enquêteurs.



Interpellés et placés en garde à vue, les trois protagonistes, inscrits au fichier « traitement des antécédents judiciaires » tentent de minimiser leur implication. Le premier reconnaît avoir perçu de l’argent pour effectuer des réservations, tout en affirmant ignorer l’activité réelle des appartements. Le second ne parvient pas à expliquer pourquoi son numéro de téléphone était utilisé pour organiser les passes. Quant à « X », s’il relativise son rôle, il reconnaît néanmoins avoir favorisé la prostitution d’une mineure en louant des logements à cette fin.

Les deux majeurs en détention provisoire Déférés devant le Tribunal judiciaire de Versailles, les deux majeurs ont été présentés en comparution immédiate, tandis que le mineur a été orienté vers le tribunal pour enfants. L’audience correctionnelle a été renvoyée au 12 février 2026. En attendant, les deux mis en cause majeurs ont été placés en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.



