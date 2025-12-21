Le Havre. Fumée suspecte sur un escalator à l’Espace Coty, ce dimanche après-midi

La présence de fumée a été signalée au niveau de l'escalator du centre commercial Coty - Illustration
Un dégagement de fumée a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers ce dimanche, peu avant 16 heures, au sein de l'Espace Coty, en plein centre-ville du Havre. L’alerte concernait un escalator reliant les niveaux -2 et -1 du centre commercial.
À l’arrivée des secours, le feu avait déjà été éteint par le service de sécurité du centre commercial, à l’aide d’un extincteur. Le sinistre provenait d’un transformateur électrique intégré à l’escalier mécanique, à l’origine du dégagement de fumée signalé.
À l’arrivée des secours, le feu avait déjà été éteint par le service de sécurité du centre commercial, à l’aide d’un extincteur. Le sinistre provenait d’un transformateur électrique intégré à l’escalier mécanique, à l’origine du dégagement de fumée signalé.
Pas d’évacuation
Dix-neuf sapeurs-pompiers avec cinq engins ont été engagés sur place. Les soldats du feu ont procédé à des reconnaissances approfondies et à des opérations de détection afin d’écarter tout risque de reprise ou de propagation.
Selon les premiers éléments communiqués par les secours, la situation n’a pas nécessité l’évacuation du public. L’intervention s’est déroulée sans incident et aucun blessé n’est à déplorer.
Selon les premiers éléments communiqués par les secours, la situation n’a pas nécessité l’évacuation du public. L’intervention s’est déroulée sans incident et aucun blessé n’est à déplorer.
Les autres infos du jour
-
Rave party illégale sur l’île Lacroix à Rouen : verbalisations et matériel de sonorisation saisi
-
Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat
-
Ecole maternelle Mont-le-Comte au Havre : une salle de jeux détruite par les flammes
-
Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet