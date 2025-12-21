Connectez-vous S'inscrire

Le Havre. Fumée suspecte sur un escalator à l’Espace Coty, ce dimanche après-midi


Un départ de feu a été signalé ce dimanche après-midi dans le centre commercial havrais. Plus de peur que de mal : la situation a été rapidement maîtrisée, sans évacuation du public.



Dimanche 21 Décembre 2025 - 17:01


La présence de fumée a été signalée au niveau de l'escalator du centre commercial Coty - Illustration
Un dégagement de fumée a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers ce dimanche, peu avant 16 heures, au sein de l'Espace Coty, en plein centre-ville du Havre. L’alerte concernait un escalator reliant les niveaux -2 et -1 du centre commercial.

À l’arrivée des secours, le feu avait déjà été éteint par le service de sécurité du centre commercial, à l’aide d’un extincteur. Le sinistre provenait d’un transformateur électrique intégré à l’escalier mécanique, à l’origine du dégagement de fumée signalé.

Pas d’évacuation

Dix-neuf sapeurs-pompiers avec cinq engins ont été engagés sur place. Les soldats du feu ont procédé à des reconnaissances approfondies et à des opérations de détection afin d’écarter tout risque de reprise ou de propagation.

Selon les premiers éléments communiqués par les secours, la situation n’a pas nécessité l’évacuation du public. L’intervention s’est déroulée sans incident et aucun blessé n’est à déplorer.




Mots clés : enquête, Espace Coty, faits divers, fumée, Le Havre, pompiers, Seine-Maritime





