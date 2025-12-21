Le Havre. Fumée suspecte sur un escalator à l’Espace Coty, ce dimanche après-midi

Un dégagement de fumée a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers ce dimanche, peu avant 16 heures, au sein de l'Espace Coty, en plein centre-ville du Havre. L’alerte concernait un escalator reliant les niveaux -2 et -1 du centre commercial.



À l’arrivée des secours, le feu avait déjà été éteint par le service de sécurité du centre commercial, à l’aide d’un extincteur. Le sinistre provenait d’un transformateur électrique intégré à l’escalier mécanique, à l’origine du dégagement de fumée signalé.