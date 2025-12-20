Connectez-vous S'inscrire

Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet


Le tribunal administratif de Rouen a rejeté, en urgence, le recours de l’exploitant du So Club contre la fermeture administrative de l’établissement. La discothèque rouennaise restera close pendant deux mois.



Samedi 20 Décembre 2025 - 12:19


Le So Club, situé sur le quai Ferdinand de Lesseps à Rouen, est fermé pour deux mois, une mesure prise par le préfet et confirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen - Illustration Google Maps
Le So Club, situé sur le quai Ferdinand de Lesseps à Rouen, est fermé pour deux mois, une mesure prise par le préfet et confirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen - Illustration Google Maps
Exploitée depuis plus de dix ans sur les quais de Seine, la discothèque So Club espérait obtenir la suspension de l’arrêté préfectoral prononçant sa fermeture administrative. Saisi en référé-liberté, le juge du Tribunal administratif de Rouen n’a pas fait droit à la demande et a confirmé la mesure décidée par le préfet de la Seine-Maritime le 16 décembre 2025.

Dans sa décision rendue sous 48 heures, le juge rappelle que le référé-liberté permet uniquement d’intervenir lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté du commerce et de l’industrie. Une condition qui, selon le tribunal, n’est pas remplie dans ce dossier.

Elle déclare avoir été victime d'un viol

La fermeture du So Club, s’appuie sur l’article L.3332-15 du code de la santé publique, qui autorise le préfet à fermer un établissement en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé ou à la sécurité, dès lors que ces faits sont liés à la fréquentation ou aux conditions d’exploitation des lieux, rappelle le tribunal administratif dans un communiqué publié ce samedi matin.

En l’espèce, les services de police avaient découvert, fin septembre 2025 vers 5h20, une mineure en état d’ivresse manifeste sur le parking de la discothèque. La jeune fille avait indiqué avoir consommé de la vodka à l’intérieur de l’établissement  (elle avait un taux d'alcoolémie de 1,12g/l lors de sa prise en charge par le SAMU à 8 heures) et déclaré avoir été victime d’un viol. Des faits que l’exploitant contestait, sans toutefois convaincre le juge.

Le tribunal souligne notamment que les éléments produits pour remettre en cause la matérialité des faits ne suffisent pas, au regard d’autres déclarations recueillies par la police en novembre 2025, dans le cadre d’une enquête pour subornation de témoin.

Pas de mesure jugée excessive

Dans ces conditions, le juge des référés considère que la fermeture administrative pour une durée de deux mois « n’est pas excessive » et qu’elle « ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie, qui constituent des libertés fondamentales ».

Le tribunal rappelle enfin qu’un précédent recours en référé-liberté avait déjà été rejeté après une première fermeture administrative d’un mois décidée le 27 décembre 2024 pour le même établissement.

 




Mots clés : enquête, faits divers, police, préfet, référé, Seine-Maritime, So Club, tribunal administratif





http://

Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins

20/12/2025

Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet

20/12/2025

Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre

20/12/2025

Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

20/12/2025

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025

À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain

19/12/2025

Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre

19/12/2025

Piscine Transat : le tribunal administratif annule la cession décidée par Bihorel

19/12/2025

InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne

19/12/2025

Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi

19/12/2025

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

19/12/2025

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly

19/12/2025

Collision avec un bus scolaire à Marbois dans l’Eure, un automobiliste grièvement blessé

19/12/2025

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

18/12/2025

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025

Une fuite de gaz mobilise les sapeurs-pompiers à Rives-en-Seine, une vingtaine de personnes évacuées

18/12/2025

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Mobilisation agricole : trois actions fortes prévues ce jeudi en Normandie

18/12/2025

Un plaisancier secouru, son voilier échoué sur un banc de sable sur la Seine à Vernon

18/12/2025

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025
Afficher plus d'articles

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -

Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative

18/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen