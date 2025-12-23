Connectez-vous S'inscrire

Rouen : contrôlé feux éteints, il circulait sans permis et sous une fausse identité


Un conducteur de 21 ans a été arrêté après avoir présenté une fausse identité lors d’un contrôle quai de Paris, à Rouen.



Mardi 23 Décembre 2025 - 11:21


Lors du contrôle, le conducteur a reconnu ne pas avoir le permis et avoir fourni une fausse identité - Illustration Adobe Stock
Lors du contrôle, le conducteur a reconnu ne pas avoir le permis et avoir fourni une fausse identité - Illustration Adobe Stock
L'attention des policiers est attirée par une Renault Clio circulant tous feux éteints, ce lundi soir à Rouen, et l’interceptent dans le secteur du quai de Paris. Une forte odeur de cannabis se dégage de l’habitacle.

Le conducteur présente d’abord la photo d’un permis qui ne lui ressemble pas. Mis en difficulté, il finit par admettre qu’il n’a jamais eu le permis et qu’il a donné l’identité d’un tiers. Il remet spontanément un sachet de résine de cannabis aux policiers.

Le dépistage stupéfiants se révélera toutefois négatif. Le véhicule, appartenant à un garage, est envoyé en fourrière. Une procédure est ouverte pour conduite sans permis, détention de stupéfiants et usurpation d’identité.




Mots clés : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime





http://

Le Havre : le jeune cyclomotoriste, agressif, jette son casque sur les policiers municipaux

23/12/2025

Rouen : contrôlé feux éteints, il circulait sans permis et sous une fausse identité

23/12/2025

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025

Noël et vacances scolaires : une circulation sous tension sur les grands axes

22/12/2025

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

22/12/2025

Un arbre tombé sur les voies et heurté par un train perturbe la ligne Rouen–Dieppe

22/12/2025

Accident spectaculaire à un passage à niveau à Pavilly : le trafic Paris–Le Havre interrompu plusieurs heures

22/12/2025

Une mère et ses deux enfants relogés après l'incendie de leur pavillon en Seine-Maritime

21/12/2025

Rave party illégale sur l’île Lacroix à Rouen : verbalisations et matériel de sonorisation saisi

21/12/2025

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

21/12/2025

Le Havre. Fumée suspecte sur un escalator à l’Espace Coty, ce dimanche après-midi

21/12/2025

Face-à-face entre deux voitures route du Havre à Saint-Arnoult : trois blessés graves

21/12/2025

Ecole maternelle Mont-le-Comte au Havre : une salle de jeux détruite par les flammes

21/12/2025

Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins

20/12/2025

Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet

20/12/2025

Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre

20/12/2025

Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

20/12/2025

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025

À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain

19/12/2025

Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre

19/12/2025
Afficher plus d'articles

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

21/12/2025 -

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen