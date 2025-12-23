Rouen : contrôlé feux éteints, il circulait sans permis et sous une fausse identité

L'attention des policiers est attirée par une Renault Clio circulant tous feux éteints, ce lundi soir à Rouen, et l’interceptent dans le secteur du quai de Paris. Une forte odeur de cannabis se dégage de l’habitacle.



Le conducteur présente d’abord la photo d’un permis qui ne lui ressemble pas. Mis en difficulté, il finit par admettre qu’il n’a jamais eu le permis et qu’il a donné l’identité d’un tiers. Il remet spontanément un sachet de résine de cannabis aux policiers.



Le dépistage stupéfiants se révélera toutefois négatif. Le véhicule, appartenant à un garage, est envoyé en fourrière. Une procédure est ouverte pour conduite sans permis, détention de stupéfiants et usurpation d’identité.