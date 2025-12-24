Connectez-vous S'inscrire

Rouen : le pont Flaubert levé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’arrivée du voilier “Le Français”


Le pont Flaubert sera relevé dans la nuit du 4 au 5 janvier, entraînant la fermeture complète de la RN1338 entre 23h30 et 2h30. L’opération vise à permettre l’arrivée du voilier d’expédition « Le Français » en escale à Rouen.



Mercredi 24 Décembre 2025 - 12:01


Le pont Flaubert sera levé quelques heures pour laisser passer Le Français - Illustration infoNormandie
Le célèbre voilier d’expédition polaire « Le Français » fera escale à Rouen en début de semaine prochaine. Pour permettre son passage, le pont Flaubert sera levé dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier, entraînant la fermeture complète de la RN1338.

L’axe sera coupé de 23h30 à 2h30, dans les deux sens de circulation. Des déviations , une pour les véhicules de tourisme, une autre pour les poids lourds, seront activées durant toute la durée de l’opération.

La mesure, annoncée par la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, vise à sécuriser la manœuvre et à garantir la fluidité du trafic autour du pont. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements.
 




24/12/2025

