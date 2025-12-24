Rouen : le pont Flaubert levé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’arrivée du voilier “Le Français”

Le pont Flaubert sera relevé dans la nuit du 4 au 5 janvier, entraînant la fermeture complète de la RN1338 entre 23h30 et 2h30. L’opération vise à permettre l’arrivée du voilier d’expédition « Le Français » en escale à Rouen.