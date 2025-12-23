Yvelines. Violences dans un bus à Guyancourt : un contrôleur blessé au visage, un mineur interpellé

Publié le Mardi 23 Décembre 2025 à 11:07

Un contrôleur a été frappé par un pasager lors d'une vérificaition des titres de transports dans un bus, lundi après-midi, à Guyancourt. L'auteur des violences, âgé de 17 ans, a été placé en garde à vue.

