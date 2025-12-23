Yvelines. Violences dans un bus à Guyancourt : un contrôleur blessé au visage, un mineur interpellé

Lors d’un contrôle à bord d’un bus à l'arrêt Univsersité-Vauban, boulevard d’Alembert, à Guyancourt, un différend a dégénéré entre des agents de vérification et un passager dépourvu de titre de transport. Selon les premiers éléments, le jeune homme aurait porté un violent coup de poing au visage de l’un des contrôleurs.
Une plaie ouverte au visage
La victime, un homme de 55 ans, présentait une plaie ouverte de 3 à 4 cm. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital
L’auteur présumé, âgé de 17 ans, a été interpellé sans difficulté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue pour violences volontaires sur "agent d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs".
