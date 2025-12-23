Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Violences dans un bus à Guyancourt : un contrôleur blessé au visage, un mineur interpellé


Publié le Mardi 23 Décembre 2025 à 11:07

Un contrôleur a été frappé par un pasager lors d'une vérificaition des titres de transports dans un bus, lundi après-midi, à Guyancourt. L'auteur des violences, âgé de 17 ans, a été placé en garde à vue.



Les faits ont été commis à l'arrêt Vauban - Illustration
Lors d’un contrôle à bord d’un bus à l'arrêt Univsersité-Vauban, boulevard d’Alembert, à Guyancourt, un différend a dégénéré entre des agents de vérification et un passager dépourvu de titre de transport. Selon les premiers éléments, le jeune homme aurait porté un violent coup de poing au visage de l’un des contrôleurs.

Une plaie ouverte au visage

La victime, un homme de 55 ans, présentait une plaie ouverte de 3 à 4 cm. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital

L’auteur présumé, âgé de 17 ans, a été interpellé sans difficulté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue pour violences volontaires sur "agent d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs".




Vous pouvez réagir à cet article

