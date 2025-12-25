Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de Noël dans une maison située en bordure d'un chemin isolé de la commune, à Amfreville-sous-les-Monts. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 1h50 alors que les flammes s’étaient déjà propagées à la toiture du bâtiment. Selon les premiers éléments, un compteur électrique défaillant serait à l’origine du sinistre.



À l’arrivée des secours, les huit occupants avaient quitté les lieux et aucun blessé n’était à déplorer. Les pompiers ont rapidement déployé deux lances à incendie afin de maîtriser la propagation du feu et protéger le reste de l’habitation.