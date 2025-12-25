Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

24 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'incendie cette nuit de Noël - Illustration Adobe Stock -
Un incendie s’est déclaré dans la nuit de Noël dans une maison située en bordure d'un chemin isolé de la commune, à Amfreville-sous-les-Monts. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 1h50 alors que les flammes s’étaient déjà propagées à la toiture du bâtiment. Selon les premiers éléments, un compteur électrique défaillant serait à l’origine du sinistre.
À l’arrivée des secours, les huit occupants avaient quitté les lieux et aucun blessé n’était à déplorer. Les pompiers ont rapidement déployé deux lances à incendie afin de maîtriser la propagation du feu et protéger le reste de l’habitation.
La toiture endommagée sur 100 m²
Une fois l’incendie éteint, les équipes ont procédé aux opérations de déblai et au bâchage de la toiture, endommagée sur une surface estimée à 100 m². Jusqu’à 24 sapeurs-pompiers ont été engagés au plus fort de l’intervention, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Les occupants sinistrés ont été relogés dans la nuit auprès de leur famille. Une enquête devra préciser les circonstances exactes du départ de feu.
