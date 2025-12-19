Piscine Transat : le tribunal administratif annule la cession décidée par Bihorel

Pour permettre la démolition du site (les travaux ont débuté en août dernier) et envisager une éventuelle réouverture après travaux, les communes de Bois-Guillaume et de Bihorel avaient décidé de céder la propriété de la piscine au syndicat intercommunal Bois-Guillaume–Bihorel. Une cession rendue possible, en droit, par le code général de la propriété des personnes publiques, à condition que le bien demeure affecté au domaine public.



Mais le tribunal a pointé un vice majeur dans la procédure. La note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux de Bihorel, préalable obligatoire à la séance du conseil, « ne comportait aucune précision quant aux modalités financières de la cession ». Or, ces éléments constituent des informations essentielles au sens du code général des collectivités territoriales.



Faute de disposer de ces données, les élus n’ont pas été en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause. « Les conseillers municipaux, faute d’information suffisante, n’ont pas été en mesure d’exercer utilement leur mandat », relève le tribunal, qui en tire la conséquence juridique : l’annulation pure et simple de la délibération contestée.



Cette décision relance l’incertitude autour de l’avenir de la piscine Transat. La commune de Bihorel devra, si elle souhaite poursuivre le projet de cession, reprendre la procédure depuis le début, cette fois avec une information complète et détaillée de son conseil municipal.