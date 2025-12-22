Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité
Météo des Yvelines
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie


Publié le Lundi 22 Décembre 2025 à 10:10

Un adolescent de 17 ans a été interpellé ce dimanche en fin de journée à Verneuil-sur-Seine alors qu’il circulait armé à bord d’un train en provenance de Paris-Saint-Lazare.



Le jeune homme a été appréhendé par la police à la gare de Mantes-la-Jolie puis placé en garde à vue pour détentiton d'armes - Illustration Adobe Stock
Le jeune homme a été appréhendé par la police à la gare de Mantes-la-Jolie puis placé en garde à vue pour détentiton d'armes - Illustration Adobe Stock
Les faits se sont déroulés vers 18h30, dimanche, à hauteur de Verneuil-sur-Seine, à bord d’un train reliant la gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie. Un jeune homme de 17 ans a été repéré par un équipage de la SUGE (police ferroviaire) alors qu’il déambulait dans une voiture avec un poing américain visible en main.

Lors des vérifications d'uage, les agents de la sûreté ferroviaire ont découvert que e jeune voyageurs était également en possession de deux dagues dissimulées dans un bâton ainsi que d'un couteau à cran d’arrêt. L’ensemble de ces armes relève de la catégorie D, dont le port et le transport sont strictement encadrés par la loi.

Placé en garde à vue

L’individu a été immédiatement interpellé et remis à un équipage de police secours du commissariat de Mantes-la-Jolie afin d’être placé en garde à vue et de faire l’objet de poursuites judiciaires. Aucun incident pouvant lui être imputé n’a été signalé à bord du train.



Vous pouvez réagir à cet article

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter

index.php?action=html

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

22/12/2025

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

17/12/2025

Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

17/12/2025

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025

Yvelines : 11 kilos de résine de cannabis saisis, un homme condamné à deux ans de prison ferme

15/12/2025

Yvelines. Un homme interpellé pour un vol sur un chantier au Chesnay-Rocquencourt

13/12/2025

Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

10/12/2025

Yvelines. Violences et chantage à Gargenville : deux lycéens mis en cause après une vidéo diffusée sur Snapchat

09/12/2025

Yvelines : six épaves de camions évacuées après dix ans d’immobilisation à Coignières

09/12/2025

Yvelines. Aidez la police à retrouver Ismael, 11 ans, disparu depuis vendredi

07/12/2025

Yvelines : à Bougival, un quinquagénaire retranché chez lui maîtrisé par la BAC

05/12/2025

Yvelines : la police recherche les témoins d'un accident entre un bus et une femme âgée à Chambourcy

05/12/2025

Grippe aviaire : un premier foyer détecté dans un élevage de faisans des Yvelines

04/12/2025

Yvelines. Violences et humiliation filmées à Limay : quatre collégiens rattrapés par la justice

04/12/2025
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

17/12/2025

Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

17/12/2025

Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

22/12/2025
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags