Yvelines. Interpellé en possession de plusieurs armes dans un train entre Paris et Mantes-la-Jolie

Les faits se sont déroulés vers 18h30, dimanche, à hauteur de Verneuil-sur-Seine, à bord d’un train reliant la gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie. Un jeune homme de 17 ans a été repéré par un équipage de la SUGE (police ferroviaire) alors qu’il déambulait dans une voiture avec un poing américain visible en main.



Lors des vérifications d'uage, les agents de la sûreté ferroviaire ont découvert que e jeune voyageurs était également en possession de deux dagues dissimulées dans un bâton ainsi que d'un couteau à cran d’arrêt. L’ensemble de ces armes relève de la catégorie D, dont le port et le transport sont strictement encadrés par la loi.