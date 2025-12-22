Un arbre tombé sur les voies et heurté par un train perturbe la ligne Rouen–Dieppe

Aux alentours de 6 heures, ce lundi matin, le train n°851702 circulant sur l’axe Rouen–Dieppe a heurté un arbre tombé sur la voie entre Clères et Malaunay-Le Houlme. Par mesure de sécurité, la circulation des trains a immédiatement été interrompue afin de permettre les premières constatations et d’évaluer l’état de la rame ainsi que des infrastructures.
Le conducteur du train a procédé à une inspection complète de sa rame. Aucun dégât n’a finalement été constaté et l’impact a permis de dégager l’arbre des voies, selon les informations communiquées par SNCF Nomad Train.
🚦 #FlashTraficNomadTrain 6h03— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) December 22, 2025
🔴 Un arbre sur la voie a été heurté par le train 851702 entre Clères et Malaunay-Le Houlme sur la ligne Rouen-Dieppe
❌ La circulation des trains est interrompue sur cette ligne le temps des premières constatations de sécurité sur les voies, le… pic.twitter.com/TPNNBuqwW9
Un train supprimé
La circulation a pu reprendre progressivement sur l’ensemble de la ligne Rouen–Dieppe. En revanche, le train n°850403 a été supprimé, et reporté sur le 850405 de 7h29 au départ de Rouen.
La SNCF a demandé aux voyageurs de rester attentifs aux annonces en gare et aux informations trafic, le temps que la situation se normalise complètement sur cet axe.
