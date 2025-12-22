Connectez-vous S'inscrire

Un arbre tombé sur les voies et heurté par un train perturbe la ligne Rouen–Dieppe


La circulation ferroviaire a été interrompue puis rétablie progressivement ce lundi matin sur la ligne Rouen–Dieppe, après qu'un train régional a heurté un arbre entre Clères et Malaunay-Le Houlme.



Lundi 22 Décembre 2025 - 09:35


Le train a heurté un arbre tombé sur les voies - Illustration SNCF/Nomad
Le train a heurté un arbre tombé sur les voies - Illustration SNCF/Nomad
Aux alentours de 6 heures, ce lundi matin, le train n°851702 circulant sur l’axe Rouen–Dieppe a heurté un arbre tombé sur la voie entre Clères et Malaunay-Le Houlme. Par mesure de sécurité, la circulation des trains a immédiatement été interrompue afin de permettre les premières constatations et d’évaluer l’état de la rame ainsi que des infrastructures.

Le conducteur du train a procédé à une inspection complète de sa rame. Aucun dégât n’a finalement été constaté et l’impact a permis de dégager l’arbre des voies, selon les informations communiquées par SNCF Nomad Train.


Un train supprimé

La circulation a pu reprendre progressivement sur l’ensemble de la ligne Rouen–Dieppe. En revanche, le train n°850403 a été supprimé, et reporté sur le 850405 de 7h29 au départ de Rouen.

La SNCF a demandé aux voyageurs de rester attentifs aux annonces en gare et aux informations trafic, le temps que la situation se normalise complètement sur cet axe.
 




Mots clés : arbre, Clères, faits divers, Mlaunay, Seine-Maritime, SNCF, train





http://

Un arbre tombé sur les voies et heurté par un train perturbe la ligne Rouen–Dieppe

22/12/2025

Accident spectaculaire à un passage à niveau à Pavilly : le trafic Paris–Le Havre interrompu plusieurs heures

22/12/2025

Une mère et ses deux enfants relogés après l'incendie de leur pavillon en Seine-Maritime

21/12/2025

Rave party illégale sur l’île Lacroix à Rouen : verbalisations et matériel de sonorisation saisi

21/12/2025

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

21/12/2025

Le Havre. Fumée suspecte sur un escalator à l’Espace Coty, ce dimanche après-midi

21/12/2025

Face-à-face entre deux voitures route du Havre à Saint-Arnoult : trois blessés graves

21/12/2025

Ecole maternelle Mont-le-Comte au Havre : une salle de jeux détruite par les flammes

21/12/2025

Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins

20/12/2025

Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet

20/12/2025

Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre

20/12/2025

Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

20/12/2025

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025

À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain

19/12/2025

Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre

19/12/2025

Piscine Transat : le tribunal administratif annule la cession décidée par Bihorel

19/12/2025

InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne

19/12/2025

Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi

19/12/2025

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

19/12/2025

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly

19/12/2025
Afficher plus d'articles

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

21/12/2025 -

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen