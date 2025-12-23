Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Une femme et ses trois enfants blessés grièvement dans l'explosion d'un pavillon à Magny-les-Hameaux


Publié le Mardi 23 Décembre 2025 à 12:34

Une violente explosion a soufflé un pavillon, mardi matin à Magny-les-Hameaux. Quatre personnes ont été gravement blessées, dont trois enfants âgés de 2 à 5 ans.



L'ahbitation a été totalement soufllée dans l'explosion - Photo publiée par la gendarmerie des Yvelines sur sa page Facebook
Une détonation a ravagé un pavillon du secteur de la rue Paul-Cézanne à Magny-les-Hameaux (Yvelines), ce mardi 23 décembre peu après 8h30. Selon la préfecture, quatre occupants ont été grièvement blessés : une femme de 39 ans et ses trois enfants âgés de 2, 4 et 5 ans. Tous ont été pris en charge en état d’urgence absolue par la SAMU et les sapeurs-pompiers.

La violence de l’explosion a projeté des débris sur près de 100 mètres autour de la maison. La cause du sinistre reste inconnue à ce stade. Les quatre blessés vivaient dans le pavillon, mais les autorités ne pouvaient pas encore préciser s’il s’agissait d’une même famille.


Les voisins sous le choc

Sept riverains, qui ont tenté de porter secours aux victimes avant l’arrivée des secours, ont été pris en charge par une cellule médico-psychologique ouverte dans la matinée au pôle Blaise Pascal. Un important dispositif de secours et de forces de l’ordre a convergé vers le secteur pour sécuriser les lieux, procéder aux premières reconnaissances et évaluer l'ampleur des dégâts.

« Les victimes prises en charge ont été transférées à l’hôpital et nous pensons fortement à elles.
Je remercie aussi l’ensemble des personnes qui sont intervenues dès l’explosion, et l’ensemble des forces de secours et gendarmes, ainsi que les agents et élus communaux mobilisés.

Gaz et électricité restent coupés dans le secteur jusqu’à nouvel ordre.»

▓ Bertrand Houillon, maire de Mangy-les-Hameaux
 
