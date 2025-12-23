Yvelines. Une femme et ses trois enfants blessés grièvement dans l'explosion d'un pavillon à Magny-les-Hameaux

Une détonation a ravagé un pavillon du secteur de la rue Paul-Cézanne à Magny-les-Hameaux (Yvelines), ce mardi 23 décembre peu après 8h30. Selon la préfecture, quatre occupants ont été grièvement blessés : une femme de 39 ans et ses trois enfants âgés de 2, 4 et 5 ans. Tous ont été pris en charge en état d’urgence absolue par la SAMU et les sapeurs-pompiers.



La violence de l’explosion a projeté des débris sur près de 100 mètres autour de la maison. La cause du sinistre reste inconnue à ce stade. Les quatre blessés vivaient dans le pavillon, mais les autorités ne pouvaient pas encore préciser s’il s’agissait d’une même famille.