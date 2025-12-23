Yvelines. Une femme et ses trois enfants blessés grièvement dans l'explosion d'un pavillon à Magny-les-Hameaux

La violence de l’explosion a projeté des débris sur près de 100 mètres autour de la maison. La cause du sinistre reste inconnue à ce stade. Les quatre blessés vivaient dans le pavillon, mais les autorités ne pouvaient pas encore préciser s’il s’agissait d’une même famille.
Les voisins sous le choc
« Les victimes prises en charge ont été transférées à l’hôpital et nous pensons fortement à elles.--------------------
Je remercie aussi l’ensemble des personnes qui sont intervenues dès l’explosion, et l’ensemble des forces de secours et gendarmes, ainsi que les agents et élus communaux mobilisés.
Gaz et électricité restent coupés dans le secteur jusqu’à nouvel ordre.»
▓ Bertrand Houillon, maire de Mangy-les-Hameaux
#Yvelines
Explosion d'un immeuble
Cet homme à sauver des vies
(Femme et son bébé)
Est ce que Rachid à reçu des félicitations pour acte de bravoure ? Oui il mérite bel et bien la reconnaissance #Macron #France
👏👏👏 Bravo Rachid 👏👏👏#bf pic.twitter.com/KmbUIvwYxk
— Syl (@S_N_Officiel) December 23, 2025
Une explosion est survenue dans un logement, ce 23 décembre 2025, vers 8 h 30, à Magny-les-Hameaux (Yvelines), et a fait des victimes, dont trois enfants en bas âge. Les causes restent inconnues, une enquête est en cours. pic.twitter.com/tc9uyccqqm— Michel Capronnier (@MCapronnier) December 23, 2025