Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre


La victime a été héliportée vers le centre hospitalier du Havre



Samedi 20 Décembre 2025 - 12:16


La victime a été évacuée à bord d’un hélicoptère de la Marine nationale - illustration Préfecture maritime
La victime a été évacuée à bord d’un hélicoptère de la Marine nationale - illustration Préfecture maritime
Un passager du ferry Mont Saint Michel a été évacué médicalement hier vendredi en fin d’après-midi alors que le navire se trouvait au large du Havre (Seine-Maritime).

Alerté par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Manche (CROSS Jobourg), après un signalement du Centre de consultation médicale maritime, le dispositif de secours maritime a été déclenché. Une évacuation par hélicoptère a été décidée en lien avec le Samu de coordination médicale maritime, relate la préfecture maritime.

La victime a été hélitreuillée par un hélicoptère de la Marine nationale puis transportée vers le groupe hospitalier du Havre, où elle a été prise en charge vers 19h30.




Mots clés : évacuation médicale, ferry, Le Havre, Seine-Maritime





