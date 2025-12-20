Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre

Un passager du ferry Mont Saint Michel a été évacué médicalement hier vendredi en fin d’après-midi alors que le navire se trouvait au large du Havre (Seine-Maritime).



Alerté par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Manche (CROSS Jobourg), après un signalement du Centre de consultation médicale maritime, le dispositif de secours maritime a été déclenché. Une évacuation par hélicoptère a été décidée en lien avec le Samu de coordination médicale maritime, relate la préfecture maritime.



La victime a été hélitreuillée par un hélicoptère de la Marine nationale puis transportée vers le groupe hospitalier du Havre, où elle a été prise en charge vers 19h30.