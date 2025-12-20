Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre

La victime a été évacuée à bord d’un hélicoptère de la Marine nationale - illustration Préfecture maritime
Un passager du ferry Mont Saint Michel a été évacué médicalement hier vendredi en fin d’après-midi alors que le navire se trouvait au large du Havre (Seine-Maritime).
Alerté par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Manche (CROSS Jobourg), après un signalement du Centre de consultation médicale maritime, le dispositif de secours maritime a été déclenché. Une évacuation par hélicoptère a été décidée en lien avec le Samu de coordination médicale maritime, relate la préfecture maritime.
La victime a été hélitreuillée par un hélicoptère de la Marine nationale puis transportée vers le groupe hospitalier du Havre, où elle a été prise en charge vers 19h30.
Alerté par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Manche (CROSS Jobourg), après un signalement du Centre de consultation médicale maritime, le dispositif de secours maritime a été déclenché. Une évacuation par hélicoptère a été décidée en lien avec le Samu de coordination médicale maritime, relate la préfecture maritime.
La victime a été hélitreuillée par un hélicoptère de la Marine nationale puis transportée vers le groupe hospitalier du Havre, où elle a été prise en charge vers 19h30.
Les autres infos du jour
-
Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet
-
Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins
-
Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés
-
Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer