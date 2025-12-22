Noël et vacances scolaires : une circulation sous tension sur les grands axes

Les grands axes, en particulier l'A13 vers la Normandie, seront chargés juste avant Noël - Illustration infoNormandie
Dès mardi 23 décembre, le trafic s’annonce dense en Île-de-France dans le sens des départs, avec des difficultés attendues dès la fin de la matinée et jusqu’en début de soirée, sous l’effet cumulé des départs en vacances et des trajets pendulaires.
Le mercredi 24 décembre sera l’une des journées les plus chargées de la période. Les départs seront très nombreux dès le matin, notamment vers la Normandie (A13), la côte atlantique (A10, A11), l’Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A42, A43, contournement Est de Lyon) et l’arc méditerranéen (A8, A9). En Île-de-France, la circulation pourrait rester très intense jusqu’en début de soirée en raison des préparatifs du réveillon.
Forte affluence jusqu’au week-end
La tendance se confirme vendredi 26 et samedi 27 décembre, avec un trafic particulièrement soutenu en Auvergne-Rhône-Alpes. Les autoroutes A7, A40, A41, A42, A43, A48, le contournement Est de Lyon (A46/N346) et l’accès au tunnel du Mont-Blanc (N205) seront très fréquentés. Les axes vers la côte atlantique et la Méditerranée devraient également connaître de fortes perturbations.
Dans le sens des retours, une circulation dense est attendue sur les grands axes du Nord-Est (A4, A6, A31) ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment autour du tunnel du Mont-Blanc.
Enfin, dimanche 28 décembre, les départs resteront nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que les retours vers l’Île-de-France devraient provoquer des ralentissements aux péages des A6 et A10 jusqu’en début de soirée.
Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à consulter régulièrement les prévisions de Bison Futé.
