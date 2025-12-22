Noël et vacances scolaires : une circulation sous tension sur les grands axes

La tendance se confirme vendredi 26 et samedi 27 décembre, avec un trafic particulièrement soutenu en Auvergne-Rhône-Alpes. Les autoroutes A7, A40, A41, A42, A43, A48, le contournement Est de Lyon (A46/N346) et l’accès au tunnel du Mont-Blanc (N205) seront très fréquentés. Les axes vers la côte atlantique et la Méditerranée devraient également connaître de fortes perturbations.



Dans le sens des retours, une circulation dense est attendue sur les grands axes du Nord-Est (A4, A6, A31) ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment autour du tunnel du Mont-Blanc.



Enfin, dimanche 28 décembre, les départs resteront nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que les retours vers l’Île-de-France devraient provoquer des ralentissements aux péages des A6 et A10 jusqu’en début de soirée.



Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à consulter régulièrement les prévisions de Bison Futé.