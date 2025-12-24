Le Havre / Montivilliers : contrôlé à 146 km/h en agglomération, positif au cannabis et infractions en série

Hier en début de soirée, un équipage de police procédait à un contrôle de vitesse sur la D6382, au niveau du pont Eugène-Mopin, dans le sens Octeville-sur-Mer vers Le Havre. Une Peugeot 406 a été flashée à 154 km/h ( vitesse retenue 146 km/h) sur une route limitée à 90. Les policiers se sont lancés à la poursuite du chauffard en prenbant soin d'activer leurs avertisseurs sonoares et lumineux. Le conducteur a néanmoins poursuivi sa route et changé brutalement de voies pour emprunter la sortie vers l’hôpital Jacques-Monod.
Intercepté quelques instants plus tard, à 18h45, avenue Pierre-Mendès-France, à Montivilliers, l’automobiliste — âgé de 26 ans et domicilié au Havre — présentait une série d’irrégularités administratives.
Cascade d’infractions et positif au cannabis
Son permis B n’était plus prorogé. Le véhicule, bien qu’à son nom, circulait sans assurance, sans contrôle technique, avec des pneus lisses. Interrogé sur une éventuelle consommation de stupéfiants, il a reconnu avoir fumé du cannabis la semaine précédente. Le dépistage salivaire s’est avéré positif au THC, résultat confirmé par un prélèvement ultérieur, l’intéressé refusant la contre-expertise sanguine.
L’homme a été interpellé à 18h45 pour conduite sous stupéfiants, grand excès de vitesse, défaut d’assurance, défaut de contrôle technique, détention de produits stupéfiants et permis non prorogé. Son permis a été retenu immédiatement. Le véhicule a été immobilisé puis placé en fourrière.
