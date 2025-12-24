Le Havre / Montivilliers : contrôlé à 146 km/h en agglomération, positif au cannabis et infractions en série

Contrôlé à près de 150 km/h sur la D6382, un automobiliste de 26 ans a été interpellé pour une cascade d'infractions. Il circulait sans assurance, sans contrôle technique et sous l’emprise du cannabis.