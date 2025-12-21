Connectez-vous S'inscrire

Rave-party illégale sur l’île Lacroix à Rouen : verbalisations et matériel de sonorisation saisi


Malgré une interdiction préfectorale couvrant tout le week-end, une rave party non déclarée a réuni plusieurs centaines de participants dans des bâtiments désaffectés de l’île Lacroix. L’évacuation s’est déroulée sans heurt, mais l’opération a donné lieu à de nombreuses verbalisations et à la saisie du matériel.



Dimanche 21 Décembre 2025 - 19:27


Le matériel de sonorisation a été saisi à titre conservatoire, indique ce soir la préfecture dans un communiqué - Illustration Adobe Stock
Le matériel de sonorisation a été saisi à titre conservatoire, indique ce soir la préfecture dans un communiqué - Illustration Adobe Stock
Un rassemblement festif illégal, baptisé « Underground Never Die », s’est tenu dans la nuit de samedi à dimanche dans l'enceinte de l’ancien centre aquatique de l’île Lacroix, à Rouen. L’événement s’est déroulé en dépit d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime interdisant temporairement, du vendredi 19 décembre à 15 heures au lundi 22 décembre à 15 heures, l’organisation de tout rassemblement musical non déclaré de type rave party, free party ou teknival sur l’ensemble du département.

Selon la préfecture, les organisateurs « ont pénétré sur le site par effraction ». Plusieurs centaines de participants ont afflué au cours de la nuit, avant que les forces de l’ordre n’interviennent pour encadrer la situation et prévenir tout trouble à l’ordre public.

Un dispositif policier déployé dès la nuit

Dès l'arrivée des premiers festivaliers, dimanche avant 1 heure du matin, la police nationale a mis en place un dispositif de sécurisation, comprenant notamment des contrôles routiers aux abords du site. Les policiers ont également engagé un dialogue avec des participants jouant un rôle de médiateurs, lesquels ont reconnu avoir connaissance de l’arrêté préfectoral et des sanctions encourues.

L’évacuation du site, intervenue en fin de matinée ce dimanche, s’est déroulée sans incident. À l’issue de l’opération, le matériel de sonorisation ainsi que le véhicule servant à son transport ont fait l’objet d’une saisie conservatoire administrative, en application des dispositions du Code de la sécurité intérieure.

Infractions relevées et matériel saisi

Le bilan communiqué ce dimanche soir par la préfecture fait état de 84 identités relevées dans le cadre de verbalisations pour non-respect de l’arrêté préfectoral. Les contrôles ont également conduit à deux amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants, à une interpellation d’une personne faisant l’objet d’un fichier de recherches, ainsi qu’à deux saisines incidentes pour port d’arme prohibé de catégorie D.

Le matériel saisi comprend notamment deux groupes électrogènes, plusieurs disqueuses, quatre ensembles de jeux de lumière, huit caissons de basses et quatre amplificateurs, inventoriés de manière contradictoire avec deux participants de la rave party.

Enfin, précise la préfecture, trois procédures sont désormais engagées : une procédure administrative concernant la saisie du matériel, une procédure contraventionnelle pour violation de l’arrêté préfectoral et une procédure délictuelle pour dégradations en réunion, sous l’autorité du parquet de Rouen.




Mots clés : faits divers, île Lacroix, Police, rave-party, Rouen, Seine-Maritime





http://

Rave-party illégale sur l’île Lacroix à Rouen : verbalisations et matériel de sonorisation saisi

21/12/2025

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

21/12/2025

Le Havre. Fumée suspecte sur un escalator à l’Espace Coty, ce dimanche après-midi

21/12/2025

Face-à-face entre deux voitures route du Havre à Saint-Arnoult : trois blessés graves

21/12/2025

Ecole maternelle Mont-le-Comte au Havre : une salle de jeux détruite par les flammes

21/12/2025

Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins

20/12/2025

Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet

20/12/2025

Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre

20/12/2025

Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

20/12/2025

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025

À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain

19/12/2025

Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre

19/12/2025

Piscine Transat : le tribunal administratif annule la cession décidée par Bihorel

19/12/2025

InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne

19/12/2025

Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi

19/12/2025

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

19/12/2025

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly

19/12/2025

Collision avec un bus scolaire à Marbois dans l’Eure, un automobiliste grièvement blessé

19/12/2025

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

18/12/2025

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025
Afficher plus d'articles

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen