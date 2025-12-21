Rave-party illégale sur l’île Lacroix à Rouen : verbalisations et matériel de sonorisation saisi

Le bilan communiqué ce dimanche soir par la préfecture fait état de 84 identités relevées dans le cadre de verbalisations pour non-respect de l’arrêté préfectoral. Les contrôles ont également conduit à deux amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants, à une interpellation d’une personne faisant l’objet d’un fichier de recherches, ainsi qu’à deux saisines incidentes pour port d’arme prohibé de catégorie D.



Le matériel saisi comprend notamment deux groupes électrogènes, plusieurs disqueuses, quatre ensembles de jeux de lumière, huit caissons de basses et quatre amplificateurs, inventoriés de manière contradictoire avec deux participants de la rave party.



Enfin, précise la préfecture, trois procédures sont désormais engagées : une procédure administrative concernant la saisie du matériel, une procédure contraventionnelle pour violation de l’arrêté préfectoral et une procédure délictuelle pour dégradations en réunion, sous l’autorité du parquet de Rouen.