Yvelines. Menacé avec une arme factice lors d’un différend entre voisins à Verneuil-sur-Seine

Mardi, en début d’après-midi, un différend opposant deux habitants de Verneuil-sur-Seine (Yvelines) a pris une tournure inattendue. L’un des protagonistes s’est présenté au domicile de l’autre, allée des Bois, et a exhibé une arme de poing en proférant des menaces de mort.
Les policiers locaux, rejoints par un équipage du commissariat des Mureaux, ont rapidement interpellé l’homme. La vérification de l’arme a permis d’établir qu’il s’agissait d’une imitation particulièrement réaliste.
Le mis en cause, âgé de 46 ans et domicilié dans la commune, a été placé en garde à vue pour « menaces de mort avec arme ». Une enquête est en cours pour déterminer l'origine et le déroulement du différend.
