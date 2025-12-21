Connectez-vous S'inscrire

Une mère et ses deux enfants relogés après l'incendie de leur pavillon en Seine-Maritime


Un incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi dans un pavillon à Freneuse (Seine-Maritime). Le feu, parti du premier étage, s’est propagé à la toiture. Aucun blessé n’est à déplorer, mais une mère et ses deux enfants ont dû être relogés.



Dimanche 21 Décembre 2025 - 21:27


Les sapeurs-pompiers ont mis en action trois lances à incendie pour venir à bout de l'incendie - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont mis en action trois lances à incendie pour venir à bout de l'incendie - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 17 heures pour de la fumée s’échappant de la toiture d’une maison d’habitation d'un étage avec combles, situé rue du Cavalier, à Freneuse À l'arrivée des secours sur les lieux, le sinistre était bien établi au premier étage, avec une propagation en toiture.

Le pavillon était inoccupé au moment des faits, ce qui a permis aux soldats du feu d’engager rapidement les manœuvres sans risque pour des victimes potentielles à l’intérieur.

Trois lances à incendie déployées

Au total, onze engins et vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie. Trois lances à incendie ont été nécessaires pour maîtriser le feu, avant d’importantes opérations de déblai et de surveillance destinées à écarter tout risque de reprise.

La police nationale, les services d’Enedis et de GrDF, ainsi qu'un représentant de la municipalité étaient également présents sur place pour sécuriser la zone et accompagner les occupants. Si aucune victime n’est à déplorer, une femme et ses deux enfants ont dû être relogés provisoirement chez des proches, précise ce soir le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
.
 





Mots clés : enquête, faits divers, Freneuse, incendie, pompiers, Seine-Maritime





http://

Une mère et ses deux enfants relogés après l'incendie de leur pavillon en Seine-Maritime

21/12/2025

Rave-party illégale sur l’île Lacroix à Rouen : verbalisations et matériel de sonorisation saisi

21/12/2025

Seine-Maritime : le corps sans vie de Lydie, disparue depuis une semaine, retrouvé ce dimanche à Etretat

21/12/2025

Le Havre. Fumée suspecte sur un escalator à l’Espace Coty, ce dimanche après-midi

21/12/2025

Face-à-face entre deux voitures route du Havre à Saint-Arnoult : trois blessés graves

21/12/2025

Ecole maternelle Mont-le-Comte au Havre : une salle de jeux détruite par les flammes

21/12/2025

Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins

20/12/2025

Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet

20/12/2025

Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre

20/12/2025

Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés

20/12/2025

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025

À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain

19/12/2025

Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre

19/12/2025

Piscine Transat : le tribunal administratif annule la cession décidée par Bihorel

19/12/2025

InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne

19/12/2025

Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi

19/12/2025

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

19/12/2025

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly

19/12/2025

Collision avec un bus scolaire à Marbois dans l’Eure, un automobiliste grièvement blessé

19/12/2025

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

18/12/2025
Afficher plus d'articles

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Collision sur le pont Mathilde à Rouen, une des voitures prend feu : aucun blessé n'est à déplorer

19/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen