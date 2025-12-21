Une mère et ses deux enfants relogés après l'incendie de leur pavillon en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers ont mis en action trois lances à incendie pour venir à bout de l'incendie - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 17 heures pour de la fumée s’échappant de la toiture d’une maison d’habitation d'un étage avec combles, situé rue du Cavalier, à Freneuse À l'arrivée des secours sur les lieux, le sinistre était bien établi au premier étage, avec une propagation en toiture.
Le pavillon était inoccupé au moment des faits, ce qui a permis aux soldats du feu d’engager rapidement les manœuvres sans risque pour des victimes potentielles à l’intérieur.
Trois lances à incendie déployées
Au total, onze engins et vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie. Trois lances à incendie ont été nécessaires pour maîtriser le feu, avant d’importantes opérations de déblai et de surveillance destinées à écarter tout risque de reprise.
La police nationale, les services d’Enedis et de GrDF, ainsi qu'un représentant de la municipalité étaient également présents sur place pour sécuriser la zone et accompagner les occupants. Si aucune victime n’est à déplorer, une femme et ses deux enfants ont dû être relogés provisoirement chez des proches, précise ce soir le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
