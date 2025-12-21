Une mère et ses deux enfants relogés après l'incendie de leur pavillon en Seine-Maritime

Un incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi dans un pavillon à Freneuse (Seine-Maritime). Le feu, parti du premier étage, s’est propagé à la toiture. Aucun blessé n’est à déplorer, mais une mère et ses deux enfants ont dû être relogés.