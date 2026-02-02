Tentative de vol de voiture à Déville-lès-Rouen : le suspect arrêté avait interdiction de sortir la nuit

Une automobiliste a surpris un homme en train de s’introduire dans sa Peugeot 206, dans la nuit de vendredi, route de Dieppe à Déville-lès-Rouen. L’individu, alcoolisé, a été arrêté quelques minutes plus tard.



Selon les premiers éléments recueillis, la propriétaire du véhicule, une habitante de 48 ans, a aperçu un homme en train de fracturer sa Peugeot 206 avant de pénétrer dans l’habitacle. Une vitre avait été brisée, un parpaing reposait sur le siège passager et le cache du Neiman avait été arraché, signe d’une tentative de vol.

Les sorties nocturnes lui étaient interdites Les policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) ont rapidement localisé un suspect à quelques dizaines de mètres seulement. Il s’agit d’un homme de 27 ans, domicilié à Rouen, en état d’ébriété manifeste lors de son arrestation à 3 h 20, soit quinze minutes après les faits. Sur lui, les fonctionnaires ont retrouvé plusieurs objets appartenant à la victime, dont un gilet jaune, une lampe et un chiffon.



L’individu a été placé en garde à vue pour tentative de vol précédée de dégradations volontaires. Les objets dérobés ont été restitués à la propriétaire, invitée à déposer plainte. Les enquêteurs ont par ailleurs établi que le suspect était soumis à une mesure judiciaire interdisant notamment les sorties nocturnes.





