L' A84 partiellement rouverte entre Villedieu et Granville après l’accident du poids lourd chargé de dindons

La Direction interdépartementale des Routes du Nord-Ouest annonce une amélioration progressive de la situation sur l’A84, où un poids lourd transportant près de 1000 dindons s’était retrouvé en portefeuille, dans la Manche. L’autoroute avait été totalement coupée entre les échangeurs 38 (Villedieu-les-Poêles / Saint-Lô) et 36 (Granville / Brécey).La circulation est désormais rouverte dans le sens Rennes vers Caen. Le sens opposé reste toutefois fermé. Les équipes poursuivent le nettoyage de la chaussée, encore encombrée et souillée après l’accident.Les automobilistes circulant en direction de Rennes doivent emprunter la déviation mise en place via les RD999 et RD975. La durée restante de l’intervention est estimée à environ deux heures.