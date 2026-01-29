 >
Le Havre : trois jeunes de 13 et 15 ans interpellés après des dégradations dans le parking de l’Hôtel de Ville


Repérés par les caméras de vidéoprotection, plusieurs mineurs ont utilisé un extincteur pour dégrader des véhicules dans le parking souterrain de l’Hôtel de Ville du Havre. Trois d’entre eux ont été arrêtés.



Jeudi 29 Janvier 2026 - 14:02


Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Le centre de vidéosurveillance a alerté les policiers après avoir observé un groupe d’individus manipulant un extincteur et projetant sa poudre sur des voitures en stationnement. Les faits se sont déroulés hier mercredi vers 17h15 dans le parking municipal de l’hôtel de ville du Havre.

Interpellés à l’arrêt de bus

Quatre jeunes ont été identifiés par les images. Trois d’entre eux — un âgé de 13 ans et deux de 15 ans —ont été retrouvés peu après à un arrêt de bus voisin. Ils ont reconnu les faits. Un quatrième mineur a pris la fuite dans un bus et reste recherché.

Deux véhicules ont été dégradés (une Renault Clio bleue et une Peugeot 2008 blanche). L’extincteur a été saisi et le gestionnaire du parking envisage de porter plainte. L’enquête se poursuit pour dégradations volontaires dans un lieu d’utilité publique.
 




