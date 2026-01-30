Grandes marées : vigilance renforcée sur tout le littoral normand du 2 au 5 février

Les centres opérationnels régionaux d’assistance et de sauvetage, les CROSS, constatent chaque année une hausse marquée des interventions lors des grandes marées.



Dans la zone du CROSS Jobourg (du Mont-Saint-Michel au cap d’Antifer), 66 isolements par la marée ont été recensés en 2025, impliquant 293 personnes, dont une victime décédée.



Dans celle du CROSS Gris-Nez (du cap d’Antifer à la frontière belge), 92 isolements ont été signalés, soit 402 personnes concernées.



Au total, 695 personnes se sont retrouvées isolées par la marée l’an dernier sur la façade Manche – mer du Nord.



——————-

Les bons réflexes en période

de grandes marées



• Vérifier les horaires de marée avant toute sortie.

• Ne jamais s’aventurer seul sur l’estran.

• Garder en permanence un œil sur la montée de l’eau.

• Éviter les zones rocheuses et les couloirs de courant.

• En cas de doute, composer le 196 (secours en mer) ou le canal VHF 16.



​——————-