Grandes marées : vigilance renforcée sur tout le littoral normand du 2 au 5 février


Des coefficients supérieurs à 90 vont concerner la façade maritime la semaine prochaine, en Normandie. La préfecture maritime appelle à la prudence : le risque d’isolement et de noyade augmente fortement lors de ces épisodes.



Vendredi 30 Janvier 2026 - 19:21


Les conseils de prudence s’adressent plus particulièrement aux pêcheurs à pied - illustration
Les grandes marées attirent toujours du monde sur l’estran. Mais leur puissance peut piéger en quelques minutes pêcheurs à pied, promeneurs ou baigneurs surpris par la rapidité de la remontée des eaux. Le préfet maritime rappelle que ces conditions rendent la mer plus dangereuse, avec des courants plus forts et un marnage accentué.

Dès que le coefficient dépasse le seuil de 90, la montée des eaux est plus vive, le brassage plus intense et les courants plus imprévisibles. Un simple détour sur un îlot rocheux, une balade trop avancée ou une session de pêche à pied peuvent suffire à se retrouver encerclé.

695 personnes isolées en 2025

Les centres opérationnels régionaux d’assistance et de sauvetage, les CROSS, constatent chaque année une hausse marquée des interventions lors des grandes marées.

Dans la zone du CROSS Jobourg (du Mont-Saint-Michel au cap d’Antifer), 66 isolements par la marée ont été recensés en 2025, impliquant 293 personnes, dont une victime décédée.

Dans celle du CROSS Gris-Nez (du cap d’Antifer à la frontière belge), 92 isolements ont été signalés, soit 402 personnes concernées.

Au total, 695 personnes se sont retrouvées isolées par la marée l’an dernier sur la façade Manche – mer du Nord.

——————-
Les bons réflexes en période
de grandes marées

• Vérifier les horaires de marée avant toute sortie.
• Ne jamais s’aventurer seul sur l’estran.
• Garder en permanence un œil sur la montée de l’eau.
• Éviter les zones rocheuses et les couloirs de courant.
• En cas de doute, composer le 196 (secours en mer) ou le canal VHF 16.

​——————-




Mots clés : grandes marées, Manche, Normandie, Seine-Maritime




