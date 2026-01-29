FLASH INFO - Carambolage sur l’A28 en Seine-Maritime : une quinzaine de véhicules impliqués, l’autoroute coupée vers Abbeville

Un important accident en chaîne paralyse l’A28 ce jeudi matin, entraînant une coupure complète de l’autoroute entre Rouen et Abbeville. Une quinzaine de véhicules est impliquée et le bilan provisoire fait état de cinq blessés.



Un peu après 8h30, plusieurs collisions se sont produites sur l’A28 dans le sens Rouen vers Abbeville. Sur place, les secours découvrent en arrivant sur place un carambolage d’envergure impliquant une quinzaine de véhicules, dont deux poids lourds. Le premier biolan fait état de cinq personnes blessées légèrement et douze autres automobilistes sont considérés comme impliqués. Les bilans médicaux sont toujours en cours.



Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) est activé au niveau 2 afin de coordonner l’ensemble des moyens et de sécuriser la zone.

Autoroute fermée et important bouchon La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest confirme que l’A28 est totalement coupée depuis 8h46 entre l’échangeur des Rouges-Terres et l’échangeur n°12 du Moulin-d’Ecalle. La coupure est liée au carambolage et nécessite des opérations prolongées d’évacuation des véhicules et de prise en charge des victimes.



Une déviation est mise en place via la RD928 pour retrouver l’autoroute à l’échangeur n°12. En amont, un bouchon estimé à 3 kilomètres se forme avant la sortie obligatoire n°6 bis. La durée de la coupure est pour l’heure indéterminée.



Plus d'informations à venir



En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026