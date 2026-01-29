 >
Connectez-vous S'inscrire

FLASH INFO - Carambolage sur l’A28 en Seine-Maritime : une quinzaine de véhicules impliqués, l’autoroute coupée vers Abbeville


Un important accident en chaîne paralyse l’A28 ce jeudi matin, entraînant une coupure complète de l’autoroute entre Rouen et Abbeville. Une quinzaine de véhicules est impliquée et le bilan provisoire fait état de cinq blessés.



Jeudi 29 Janvier 2026 - 09:45


Illustration AlisA28
Illustration AlisA28
Un peu après 8h30, plusieurs collisions se sont produites sur l’A28 dans le sens Rouen vers Abbeville. Sur place, les secours découvrent en arrivant sur place un carambolage d’envergure impliquant une quinzaine de véhicules, dont deux poids lourds. Le premier biolan fait état de cinq personnes blessées légèrement et douze autres automobilistes sont considérés comme impliqués. Les bilans médicaux sont toujours en cours.

Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) est activé au niveau 2 afin de coordonner l’ensemble des moyens et de sécuriser la zone.

Autoroute fermée et important bouchon

Carte Google Maps à 9h45
La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest confirme que l’A28 est totalement coupée depuis 8h46 entre l’échangeur des Rouges-Terres et l’échangeur n°12 du Moulin-d’Ecalle. La coupure est liée au carambolage et nécessite des opérations prolongées d’évacuation des véhicules et de prise en charge des victimes.

Une déviation est mise en place via la RD928 pour retrouver l’autoroute à l’échangeur n°12. En amont, un bouchon estimé à 3 kilomètres se forme avant la sortie obligatoire n°6 bis. La durée de la coupure est pour l’heure indéterminée.

Plus d'informations à venir




Mots clés : A28, accident, carambolage, faits divers, pompiers, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

L'info en continu

FLASH INFO - Carambolage sur l’A28 en Seine-Maritime : une quinzaine de véhicules impliqués, l’autoroute coupée vers Abbeville

29/01/2026

Feu de bâtiment agricole à Valliquerville (Seine-Maritime) : neuf veaux périssent dans l’incendie

29/01/2026

FLASH INFO - Escroqueries aux faux coursiers au Havre : un réseau démantelé, cinq mises en examen

28/01/2026

Cheminées fissurées à Rouen : deux interventions en 24 heures dans le centre-ville

28/01/2026

Une piétonne renversée par une voiture à Tourville-la-Chapelle : trois personnes transportées à l’hôpital

28/01/2026

A Dieppe, contrôlé en sens interdit, il conduisait ivre et malgré un permis annulé

28/01/2026

Rouen : un automobiliste et son passager trahis par une odeur de cannabis

28/01/2026

Rouen : un homme de 52 ans hospitalisé dans un état grave au CHU, après un malaise cardiaque

28/01/2026

Cheminée fissurée rue Rollon à Rouen : un immeuble évacué et des commerces impactés

28/01/2026

Fausse alerte à France Travail à Maromme : 36 personnes évacuées, pas d'incendie détecté

28/01/2026

Disparue à Canteleu, Julie, 16 ans, retrouvée saine et sauve

28/01/2026

Un homme retrouvé mort dans une maison ravagée par les flammes à Tourville-la-Chapelle

28/01/2026

Accident sur la D56 à Arques-la-Bataille : un sexagénaire héliporté au CHU de Rouen

28/01/2026

Fermeture du « So Club » à Rouen : le juge des référés confirme la sanction administrative

27/01/2026

Pacy-sur-Eure reconnue en état de catastrophe naturelle pour une remontée de nappe phréatique

27/01/2026

Calvados : un parieur décroche 335 999 € au Quinté+ spOt à Blainville-sur-Orne

27/01/2026

Canteleu : appel à témoins pour retrouver Julie, 16 ans

27/01/2026

Dieppe : une conductrice arrêtée à 1 h du matin avec 2,28 g d’alcool dans le sang

27/01/2026

Vitres brisées, véhicules fouillés près de Rouen : un voleur à la roulotte arrêté à Bihorel

27/01/2026

Fécamp : saoul, il se rend au commissariat…au volant de sa voiturette et se retrouve en dégrisement et garde à vue

27/01/2026
Afficher plus d'articles

Le journal des municipales 2026

Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures

23/01/2026 -

Arnaque au “spoofing” en Seine-Maritime : les escrocs utilisent les numéros de téléphone de la police

23/01/2026 -

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026 -

Saint-Ouen-du-Breuil : un couple intoxiqué après avoir inhalé un mélange de vinaigre et d'eau de Javel

22/01/2026 -

Travaux sur les ponts de Tancarville et de Normandie : restrictions prolongées sur la N182 et la N1029

25/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen