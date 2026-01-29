 >
Un iPhone volé à Rouen géolocalisé à Petit-Couronne : une mère et son fils interpellés


La géolocalisation d’un téléphone dérobé dans un gymnase de Rouen a permis aux policiers de remonter jusqu’à un logement de Petit-Couronne, où une mère et son fils ont été interpellées pour recel de vol.



Jeudi 29 Janvier 2026 - 15:40


Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) ont enquêté après le vol de plusieurs effets personnels appartenant à des mineurs dans les vestiaires du gymnase Nelson-Mandela. L’un des téléphones dérobés, un iPhone 14, a pu être localisé dans un appartement de Petit-Couronne.

Mère et fils interpellés

Sur place, un jeune homme de 20 ans a été arrêté. Il détenait le téléphone formellement reconnu par son propriétaire et a affirmé l’avoir acheté 30 euros à un inconnu. Les policiers ont ensuite perquisitionné le logement, ce qui a conduit à l’interpellation de sa mère, 44 ans, également pour recel.
L’iPhone a été saisi et restitué. L’enquête se poursuit sous l’autorité judiciaire.

 




