Un iPhone volé à Rouen géolocalisé à Petit-Couronne : une mère et son fils interpellés

Les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) ont enquêté après le vol de plusieurs effets personnels appartenant à des mineurs dans les vestiaires du gymnase Nelson-Mandela. L’un des téléphones dérobés, un iPhone 14, a pu être localisé dans un appartement de Petit-Couronne.
Mère et fils interpellés
Sur place, un jeune homme de 20 ans a été arrêté. Il détenait le téléphone formellement reconnu par son propriétaire et a affirmé l’avoir acheté 30 euros à un inconnu. Les policiers ont ensuite perquisitionné le logement, ce qui a conduit à l’interpellation de sa mère, 44 ans, également pour recel.
L’iPhone a été saisi et restitué. L’enquête se poursuit sous l’autorité judiciaire.
