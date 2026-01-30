Armada 2027 : le public invité à choisir l’affiche officielle parmi trois créations

L’Armada de Rouen mise sur la participation des Normands pour façonner l’identité visuelle de sa prochaine édition. Trois affiches finalistes, conçues par des agences locales, sont soumises au vote en ligne dès aujourd’hui. Une première pour l’événement, qui souhaite associer davantage son public à son image.



Au-delà du simple visuel, l’affiche fixe le ton de l’édition à venir. Diffusée à grande échelle dans toute la région et même jusqu’au métro parisien, elle influence la future charte graphique, la mascotte et l’ensemble des supports de communication. Un enjeu de taille pour un rendez-vous qui attire près de 5 millions de visiteurs sur dix jours.