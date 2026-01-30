Armada 2027 : le public invité à choisir l’affiche officielle parmi trois créations

L’Armada de Rouen mise sur la participation des Normands pour façonner l’identité visuelle de sa prochaine édition. Trois affiches finalistes, conçues par des agences locales, sont soumises au vote en ligne dès aujourd’hui. Une première pour l’événement, qui souhaite associer davantage son public à son image.
Au-delà du simple visuel, l’affiche fixe le ton de l’édition à venir. Diffusée à grande échelle dans toute la région et même jusqu’au métro parisien, elle influence la future charte graphique, la mascotte et l’ensemble des supports de communication. Un enjeu de taille pour un rendez-vous qui attire près de 5 millions de visiteurs sur dix jours.
Trois visions, trois univers
Les organisateurs avaient lancé fin octobre un appel à projets auprès d’une cinquantaine d’agences normandes, avec une consigne : proposer une image forte, populaire et fédératrice, capable de séduire toutes les générations et d’incarner l’esprit festif de l’Armada.
Trois projets ont été retenus :
- Komeo propose une affiche inspirée de l’origami, centrée sur une mouette rieuse aux grands yeux expressifs, présentée comme une potentielle mascotte.
- Arise opte pour une approche plus humaine et intimiste, autour de la transmission entre générations, à travers le lien entre marins et visiteurs.
- Publidée mise sur la puissance visuelle des grands voiliers et sur l’ancrage de l’événement dans le paysage normand, avec une composition plus classique et festive.
Un vote en trois clics
Pour voter, aucun compte ni inscription : le système se veut simple, rapide et totalement anonyme. Le public a jusqu’au 13 février minuit pour choisir son visuel préféré, via le site officiel de l’Armada et ses réseaux sociaux.
« Nous remercions tous les créatifs qui se sont prêtés au jeu de ce concours et remettons entre les mains des Normands le choix du visuel qui symbolisera l’Armada Rouen 2027 », souligne Jean-Paul Rivière, président de l’association Armada de la Liberté.
