Vitres brisées, véhicules fouillés près de Rouen : un voleur à la roulotte arrêté à Bihorel

Au moins trois véhicules, vitres brisées et fouillées, ont été la cible du roulottier à Bois-Guillaume et Bihorel - Illustration
Les policiers ont été appelés à intervenir dans la soirée d'hier lundi, peu avant 20 heures, rue de la Haie à Bois-Guillaume où une femme, qui sortait de son travail, venait de signaler avoir été témoin d'un vol à la roulotte. Elle peut fournir une description précise du roulottier qui est ressorti d'une voiture avec un sac à dos de couleur noire.
Un équipage de la brigade anti-criminailité va se rendre sur les lieux et constatera en effet qu'au moins trois véhicules en stationnement ont été fracturés et fouillés à Bois-Guillaume et Bihorel. Divers objets ont été dérobés, notamment plusieurs paquets de cigarillos et un téléphone portable, selon les premiers éléments recueillis sur place.
Repéré à Bihorel et interpellé
Des recherches sont effectuées dans le secteur qui permettent de repérer un homme âgé de 29 ans, correspondant au signalement, circulant à pied avec un sac à dos contenant précisément des boites de cigarillos et le téléphone portable. Le suspect reconnaît sans grande difficulté avoir pris les cigarillos dans l’un des véhicules.
Interpellé en flagrant délit, l'homme a été présenté à l’officier de police judiciaire de permanence.
