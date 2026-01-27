 >
Vitres brisées, véhicules fouillés près de Rouen : un voleur à la roulotte arrêté à Bihorel


Un Rouennais de 29 ans sans domicile fixe a été arrêté à Bihorel après plusieurs vols commis sur des véhicules. Grâce au signalement fourni par un témoin, les policiers de la BAC l’ont repéré avec les objets dérobés.



Mardi 27 Janvier 2026 - 11:59


Les policiers ont été appelés à intervenir dans la soirée d'hier lundi, peu avant 20 heures, rue de la Haie à Bois-Guillaume où une femme, qui sortait de son travail, venait de signaler avoir été témoin d'un vol à la roulotte. Elle peut fournir une description précise du roulottier qui est ressorti d'une voiture avec un sac à dos de couleur noire. 

Un équipage de la brigade anti-criminailité va se rendre sur les lieux et constatera en effet qu'au moins trois véhicules en stationnement ont été fracturés et fouillés à Bois-Guillaume et Bihorel. Divers objets ont été dérobés, notamment plusieurs paquets de cigarillos et un téléphone portable, selon les premiers éléments recueillis sur place. 

Repéré à Bihorel et interpellé

Des recherches sont effectuées dans le secteur qui permettent de repérer un homme âgé de 29 ans, correspondant au signalement, circulant à pied avec un sac à dos contenant précisément des boites de cigarillos et le téléphone portable. Le suspect reconnaît sans grande difficulté avoir pris les cigarillos dans l’un des véhicules.

Interpellé en flagrant délit, l'homme a été présenté à l’officier de police judiciaire de permanence. 
 




Mots clés : Bihorel, Bois-Guillaume, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime, vol à la roulotte




