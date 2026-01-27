Vitres brisées, véhicules fouillés près de Rouen : un voleur à la roulotte arrêté à Bihorel

Un Rouennais de 29 ans sans domicile fixe a été arrêté à Bihorel après plusieurs vols commis sur des véhicules. Grâce au signalement fourni par un témoin, les policiers de la BAC l’ont repéré avec les objets dérobés.



Les policiers ont été appelés à intervenir dans la soirée d'hier lundi, peu avant 20 heures, rue de la Haie à Bois-Guillaume où une femme, qui sortait de son travail, venait de signaler avoir été témoin d'un vol à la roulotte. Elle peut fournir une description précise du roulottier qui est ressorti d'une voiture avec un sac à dos de couleur noire.



Un équipage de la brigade anti-criminailité va se rendre sur les lieux et constatera en effet qu'au moins trois véhicules en stationnement ont été fracturés et fouillés à Bois-Guillaume et Bihorel. Divers objets ont été dérobés, notamment plusieurs paquets de cigarillos et un téléphone portable, selon les premiers éléments recueillis sur place.

Repéré à Bihorel et interpellé Des recherches sont effectuées dans le secteur qui permettent de repérer un homme âgé de 29 ans, correspondant au signalement, circulant à pied avec un sac à dos contenant précisément des boites de cigarillos et le téléphone portable. Le suspect reconnaît sans grande difficulté avoir pris les cigarillos dans l’un des véhicules.



Interpellé en flagrant délit, l'homme a été présenté à l’officier de police judiciaire de permanence.





