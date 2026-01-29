Le « cyber permis » déployé en Seine-Maritime pour armer les collégiens face aux risques en ligne

À Criquetot-l’Esneval, 160 élèves de 5e ont suivi une formation dédiée aux bons réflexes numériques. Objectif : prévenir le cyberharcèlement, les arnaques et les manipulations.







L’opération s’est déroulée en présence du préfet de la Seine-Maritime Jean-Benoît Albertini, du général Eric Delain, commandant la région de gendarmerie de Normandie, de Dominique Fis, directrice académique des services de l’Éducation nationale, ainsi que du président du Département Bertrand Bellanger. Dans l’établissement, près de 160 élèves ont ainsi été formés en une journée. Au collège L’Oiseau Blanc de Criquetot-l’Esneval, les élèves de 5e ont passé une matinée peu ordinaire. La gendarmerie nationale est venue leur présenter le « Cyber Permis », un dispositif de prévention désormais déployé dans tout le département. L’initiative vise à donner aux adolescents les outils essentiels pour naviguer sur internet sans tomber dans les pièges : cyberharcèlement, faux profils, messages de provocation ou manipulations en ligne.L’opération s’est déroulée en présence du préfet de la Seine-Maritime Jean-Benoît Albertini, du général Eric Delain, commandant la région de gendarmerie de Normandie, de Dominique Fis, directrice académique des services de l’Éducation nationale, ainsi que du président du Département Bertrand Bellanger. Dans l’établissement, près de 160 élèves ont ainsi été formés en une journée.

Une mallette pédagogique et un « permis » pour chaque élève Le dispositif repose sur une mallette pédagogique taillée pour cet âge-clé : quiz d’évaluation initial, présentation didactique sur le cyberharcèlement et la cybercriminalité, vidéos, mises en situation sur tablette. À la fin de la séance, un questionnaire évalue les acquis et chaque élève repart avec un diplôme attestant de sa participation.

Repères



Ce qu’apprennent les élèves pendant la formation

• Créer des mots de passe robustes

• Identifier un message malveillant

• Bloquer, signaler, prévenir : les trois réflexes en cas de problème

• Utiliser le 3018, numéro national pour les victimes de violences numériques

• Reconnaître les tentatives d’arnaques ou de manipulation en ligne

Les thématiques abordées sont variées : choix et gestion des mots de passe, réaction face à un message injurieux, conduite à tenir en cas de problème (bloquer un contact, alerter un adulte, contacter le 3018 ou utiliser son application), repérage des tentatives de manipulation… Autant de situations auxquelles les collégiens sont confrontés de plus en plus tôt.



Le « Cyber Permis » a d’abord été expérimenté entre octobre et les vacances de la Toussaint 2025. Cette phase test a permis d’ajuster le contenu avant un déploiement progressif. L’objectif fixé par les services de l’État : former les élèves de 5e d’une trentaine de collèges publics d’ici juin 2026.





