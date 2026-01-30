Déraillement de Carentan : vers une reprise partielle du trafic ferroviaire dès le 5 février

Elle mobilise des moyens lourds d’une ampleur inédite : 100 agents de SNCF Réseau sont mobilisés sur cette opération, ainsi que deux grues ferroviaires de très fort tonnage. Photo : Fabeos / SNCF Réseau
Depuis le 16 janvier, les équipes de SNCF Réseau travaillent à un rythme soutenu pour remettre sur rails tous les wagons déraillés. La majorité a déjà été évacuée et les derniers éléments métalliques sont en cours de retrait. Sept wagons restent à sortir : six partiront vers Cherbourg par rail, tandis qu’un dernier, trop endommagé, sera transféré par camion après un acheminement sécurisé. Cette phase, la plus délicate, mobilise un convoi avançant à 5 km/h, escorté et encadré par une vingtaine d’agents.
Carentan.pdf (1.55 Mo)
Reprise progressive des circulations à partir du 5 février
Dès le 2 février, SNCF Réseau engage les travaux sur la voie la moins touchée. Au programme : réinstallation de la caténaire démontée pour les opérations de relevage et remise en service de la signalisation entre Carentan et Cherbourg. Objectif : permettre un retour du trafic sur une voie unique à compter du 5 février.
Les 5 et 6 février : trois allers-retours Paris–Cherbourg, deux allers-retours Caen–Saint-Lô et des cars à réservation.
Les 7 et 8 février : interruption ponctuelle liée au chantier EOLE dans le Mantois. Les trains seront limités à Évreux avec un aller-retour Paris–Cherbourg le samedi matin puis des liaisons Cherbourg–Évreux. Le dimanche, même schéma avec un retour vers Paris en fin de journée. Des cars complètent la desserte.
À partir du 9 février : cinq allers-retours Paris–Cherbourg par jour, plus deux liaisons Caen–Saint-Lô et un renfort par autocars. Les informations et fiches horaires sont actualisées quotidiennement sur le site Nomad Train.
Les 5 et 6 février : trois allers-retours Paris–Cherbourg, deux allers-retours Caen–Saint-Lô et des cars à réservation.
Les 7 et 8 février : interruption ponctuelle liée au chantier EOLE dans le Mantois. Les trains seront limités à Évreux avec un aller-retour Paris–Cherbourg le samedi matin puis des liaisons Cherbourg–Évreux. Le dimanche, même schéma avec un retour vers Paris en fin de journée. Des cars complètent la desserte.
À partir du 9 février : cinq allers-retours Paris–Cherbourg par jour, plus deux liaisons Caen–Saint-Lô et un renfort par autocars. Les informations et fiches horaires sont actualisées quotidiennement sur le site Nomad Train.
Un chantier lourd pour retrouver deux voies d’ici mi-mars
En parallèle, un vaste chantier démarre sur la voie la plus endommagée, avec reconstruction intégrale sur plusieurs segments. Les travaux comprennent la pose de 1 250 mètres de caténaire et de quatre poteaux neufs, la réfection complète de 550 mètres de voie, la consolidation de 700 mètres d’abords et la mise en place d’un aiguillage fabriqué sur mesure dans les ateliers de Moulin-Neuf (Oise).
SNCF Réseau vise un délai maximal de six semaines pour rétablir la circulation normale entre Caen et Cherbourg.
SNCF Réseau vise un délai maximal de six semaines pour rétablir la circulation normale entre Caen et Cherbourg.