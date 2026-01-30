Déraillement de Carentan : vers une reprise partielle du trafic ferroviaire dès le 5 février

Dès le 2 février, SNCF Réseau engage les travaux sur la voie la moins touchée. Au programme : réinstallation de la caténaire démontée pour les opérations de relevage et remise en service de la signalisation entre Carentan et Cherbourg. Objectif : permettre un retour du trafic sur une voie unique à compter du 5 février.



Les 5 et 6 février : trois allers-retours Paris–Cherbourg, deux allers-retours Caen–Saint-Lô et des cars à réservation.

Les 7 et 8 février : interruption ponctuelle liée au chantier EOLE dans le Mantois. Les trains seront limités à Évreux avec un aller-retour Paris–Cherbourg le samedi matin puis des liaisons Cherbourg–Évreux. Le dimanche, même schéma avec un retour vers Paris en fin de journée. Des cars complètent la desserte.



À partir du 9 février : cinq allers-retours Paris–Cherbourg par jour, plus deux liaisons Caen–Saint-Lô et un renfort par autocars. Les informations et fiches horaires sont actualisées quotidiennement sur le site Nomad Train.