 >
Connectez-vous S'inscrire

Déraillement de Carentan : vers une reprise partielle du trafic ferroviaire dès le 5 février


Après deux semaines de mobilisation non-stop, le relevage du train déraillé à Carentan touche à sa fin. Une voie pourra rouvrir dès le 5 février, avant un retour complet à la normale attendu d’ici la mi-mars.



Vendredi 30 Janvier 2026 - 15:16


Elle mobilise des moyens lourds d’une ampleur inédite : 100 agents de SNCF Réseau sont mobilisés sur cette opération, ainsi que deux grues ferroviaires de très fort tonnage. Photo : Fabeos / SNCF Réseau
Elle mobilise des moyens lourds d’une ampleur inédite : 100 agents de SNCF Réseau sont mobilisés sur cette opération, ainsi que deux grues ferroviaires de très fort tonnage. Photo : Fabeos / SNCF Réseau
Depuis le 16 janvier, les équipes de SNCF Réseau travaillent à un rythme soutenu pour remettre sur rails tous les wagons déraillés. La majorité a déjà été évacuée et les derniers éléments métalliques sont en cours de retrait. Sept wagons restent à sortir : six partiront vers Cherbourg par rail, tandis qu’un dernier, trop endommagé, sera transféré par camion après un acheminement sécurisé. Cette phase, la plus délicate, mobilise un convoi avançant à 5 km/h, escorté et encadré par une vingtaine d’agents.
carentan.pdf Carentan.pdf  (1.55 Mo)

Reprise progressive des circulations à partir du 5 février

Dès le 2 février, SNCF Réseau engage les travaux sur la voie la moins touchée. Au programme : réinstallation de la caténaire démontée pour les opérations de relevage et remise en service de la signalisation entre Carentan et Cherbourg. Objectif : permettre un retour du trafic sur une voie unique à compter du 5 février.

Les 5 et 6 février : trois allers-retours Paris–Cherbourg, deux allers-retours Caen–Saint-Lô et des cars à réservation.
Les 7 et 8 février : interruption ponctuelle liée au chantier EOLE dans le Mantois. Les trains seront limités à Évreux avec un aller-retour Paris–Cherbourg le samedi matin puis des liaisons Cherbourg–Évreux. Le dimanche, même schéma avec un retour vers Paris en fin de journée. Des cars complètent la desserte.

À partir du 9 février : cinq allers-retours Paris–Cherbourg par jour, plus deux liaisons Caen–Saint-Lô et un renfort par autocars. Les informations et fiches horaires sont actualisées quotidiennement sur le site Nomad Train.

Un chantier lourd pour retrouver deux voies d’ici mi-mars

Le relevage du train a démarré le vendredi 16 janvier, après cinq jours d’enquête. Les 100 agents de SNCF Réseau mobilisés ont pu à ce jour évacuer 8 des 17 wagons déraillés et 15 des 34 conteneurs qui étaient transportés par le train accidenté .Photos : Fabeos / SNCF Réseau
En parallèle, un vaste chantier démarre sur la voie la plus endommagée, avec reconstruction intégrale sur plusieurs segments. Les travaux comprennent la pose de 1 250 mètres de caténaire et de quatre poteaux neufs, la réfection complète de 550 mètres de voie, la consolidation de 700 mètres d’abords et la mise en place d’un aiguillage fabriqué sur mesure dans les ateliers de Moulin-Neuf (Oise).
SNCF Réseau vise un délai maximal de six semaines pour rétablir la circulation normale entre Caen et Cherbourg.







En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Déraillement de Carentan : vers une reprise partielle du trafic ferroviaire dès le 5 février

30/01/2026

Fécamp Caux Littoral : santé, mobilités, centres-bourgs… treize projets vont changer le quotidien

30/01/2026

Conduites sous stupéfiants et sans permis : deux interpellations en Seine-Maritime dans la nuit

30/01/2026

Armada 2027 : le public invité à choisir l’affiche officielle parmi trois créations

30/01/2026

Un iPhone volé à Rouen géolocalisé à Petit-Couronne : une mère et son fils interpellés

29/01/2026

Disparition inquiétante dans les Yvelines : un homme de 63 ans recherché

29/01/2026

Le « cyber permis » déployé en Seine-Maritime pour armer les collégiens face aux risques en ligne

29/01/2026

Le Havre : trois jeunes de 13 et 15 ans interpellés après des dégradations dans le parking de l’Hôtel de Ville

29/01/2026

Péages sur l'A13, l'A14 et A29 : Sanef freine la hausse et épargne les trajets du quotidien

29/01/2026

Série d'accidents en Seine-Maritime dont un carambolage sur l’A28 : une vingtaine de blessés recensés

29/01/2026

FLASH INFO - Carambolage sur l’A28 en Seine-Maritime : une quinzaine de véhicules impliqués, l’autoroute coupée vers Abbeville

29/01/2026

Feu d’appartement à Rouen : quatre personnes réfugiées dans les combles secourues

29/01/2026

A Muchedent, une famille légèrement intoxiquée par les fumées à cause d'un feu de machine à laver

29/01/2026

Feu de bâtiment agricole à Valliquerville (Seine-Maritime) : neuf veaux périssent dans l’incendie

29/01/2026

Escroqueries aux faux coursiers au Havre : un réseau démantelé, cinq mises en examen

28/01/2026

Cheminées fissurées à Rouen : deux interventions en 24 heures dans le centre-ville

28/01/2026

Une piétonne renversée par une voiture à Tourville-la-Chapelle : trois personnes transportées à l’hôpital

28/01/2026

A Dieppe, contrôlé en sens interdit, il conduisait ivre et malgré un permis annulé

28/01/2026

Rouen : un automobiliste et son passager trahis par une odeur de cannabis

28/01/2026

Rouen : un homme de 52 ans hospitalisé dans un état grave au CHU, après un malaise cardiaque

28/01/2026
Afficher plus d'articles

Le journal des municipales 2026

Accident sur la D56 à Arques-la-Bataille : un sexagénaire héliporté au CHU de Rouen

28/01/2026 -

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026 -

Travaux sur les ponts de Tancarville et de Normandie : restrictions prolongées sur la N182 et la N1029

25/01/2026 -

Disparue à Canteleu, Julie, 16 ans, retrouvée saine et sauve

28/01/2026 -

Canteleu : appel à témoins pour retrouver Julie, 16 ans

27/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen