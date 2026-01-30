 >
Conduites sous stupéfiants et sans permis : deux interpellations en Seine-Maritime dans la nuit


Deux affaires distinctes ont mobilisé les policiers au Havre puis à Gruchet-le-Valasse. Dans les deux cas, les conducteurs étaient sous stupéfiants et n’avaient pas le droit de prendre le volant.



Vendredi 30 Janvier 2026 - 11:51


Les deux conducteurs, en infraction délictuelle, ont été interpellés lors de contrôles routiers - Illustration
Les deux conducteurs, en infraction délictuelle, ont été interpellés lors de contrôles routiers - Illustration
Un adolescent de 16 ans a été interpellé cette nuit vers 1 h 50, lors d'un contrôle routier rue Hilaire-Colombel au Havre. Le jeune conducteur avait été remarqué à bord d’un véhicule à l’arrêt, moteur tournant, en contresens de circulation devant une épicerie. Lors des vérifications, les policiers ont constaté une odeur de cannabis dans l’habitacle. Le contrôle a permis d'établir qu'il n’était pas titulaire du permis, qu’il circulait sans assurance et positif au THC.

Le mineur a été placé en garde à vue et le véhicule pris en charge par le garage de permanence.

Gruchet-le-Valasse : positif aux stupéfiants

Dans la soirée de jeudi, peu avant 20 heures, les policiers du commissariat de Bolbec sont intervenus quant à eux pour un accrochage matériel entre deux véhicules rue de l’Abbaye.

Les contrôles réalisés sur l’un des automobilistes, un homme de 48 ans domicilié à Yébleron, ont révélé que ce dernier conduisait malgré une suspension de permis, sans assurance, et sous stupéfiants. Le dépistage alcoolémie s'est avéré négatif, mais le test salivaire est ressorti positif au THCn(cannabis). L’homme a été interpellé et placé en garde à vue




Mots clés : enquête, faits divers, Gruchet-le-Valasse, Le Havre, police, Seine-Maritime




