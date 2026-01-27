Canteleu : appel à témoins pour retrouver Julie, 16 ans

La mineure aurait été vue dans le métro rouennais, puis sur les lignes TEOR, dans le créneau compris entre 18h15 et 19h. Depuis, plus aucun contact. Sa famille et les forces de l’ordre appellent les usagers des transports à signaler toute information susceptible d’aider les recherches.



Selon la police, Julie mesure 1,70 m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns attachés en chignon et porte des lunettes de vue. Elle était vêtue d’un manteau rouge/violet, d’un jean bleu clair et de tennis blanches au moment de sa disparition.



Toute personne disposant d’informations peut contacter l’Hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 (poste 764389 en semaine / poste 762594 nuits & week-end).

