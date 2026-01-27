 >
Canteleu : appel à témoins pour retrouver Julie, 16 ans


La police nationale a lancé ce mardi un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver Julie Ragot, 16 ans, portée disparue depuis dimanche 25 janvier à Canteleu. L’adolescente a été aperçue pour la dernière fois entre 18h15 et 19h dans le métro et sur les lignes TEOR.



Mardi 27 Janvier 2026 - 15:29


Julie est âgée de 16 ans. Elle n'a pas donné de ses nouvelles depuis samedi - Photo Police76/X
Julie est âgée de 16 ans. Elle n'a pas donné de ses nouvelles depuis samedi - Photo Police76/X
Depuis dimanche soir, les policiers de Rouen (Seine-Maritime) recherchent activement la jeune fille. Julie a quitté le domicile familial avant de disparaître dans des circonstances encore inconnues. Les enquêteurs ont rapidement diffusé un apppel à témoins pour disparition inquiétante afin de recueillir tout élément permettant de remonter sa trace.

Un dernier signalement dans les transports en commun

La mineure aurait été vue dans le métro rouennais, puis sur les lignes TEOR, dans le créneau compris entre 18h15 et 19h. Depuis, plus aucun contact. Sa famille et les forces de l’ordre appellent les usagers des transports à signaler toute information susceptible d’aider les recherches.

Selon la police, Julie mesure 1,70 m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns attachés en chignon et porte des lunettes de vue. Elle était vêtue d’un manteau rouge/violet, d’un jean bleu clair et de tennis blanches au moment de sa disparition.

Toute personne disposant d’informations peut contacter l’Hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 (poste 764389 en semaine / poste 762594 nuits & week-end).
 





