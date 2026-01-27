Canteleu : appel à témoins pour retrouver Julie, 16 ans

Un dernier signalement dans les transports en commun
Selon la police, Julie mesure 1,70 m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns attachés en chignon et porte des lunettes de vue. Elle était vêtue d’un manteau rouge/violet, d’un jean bleu clair et de tennis blanches au moment de sa disparition.
Toute personne disposant d’informations peut contacter l’Hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 (poste 764389 en semaine / poste 762594 nuits & week-end).
#AppelATémoins | Aidez les 👮♀️👮♂️ à retrouver Julie RAGOT disparue sur la commune de #Canteleu depuis le 26/01/2026.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 27, 2026
Elle a été vue pour la dernière fois dans le métro et les lignes Teor entre 18h15 et 19h00.
Merci de partager 🙏 pic.twitter.com/npEQIB6Opf