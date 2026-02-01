Connectez-vous S'inscrire

Rouen au 7e ciel : les Dragons écrasent Grenoble et soulèvent leur 7e Coupe de France


Les Dragons de Rouen ont frappé très fort en finale de la Coupe de France de hockey sur glace, corrigeant Grenoble 6–1 à l’Accor Arena. Une démonstration qui leur offre un septième titre national, un record dans l’épreuve.



Dimanche 1 Février 2026 - 19:36


[overlay] Les Dragons de Rouen soulèvent leur quatrième coupe de France de hockey sur glace - Crédit photo :Xa vier Lainé
L’entame de match a été décisive : cinq minutes suffisent aux Rouennais pour faire vaciller les Brûleurs de Loups. Lafrance ouvre la voie après seulement 50 secondes, suivi par Chakiachvili puis Rech, imparable au cœur d’un premier tiers d’une intensité rare. Grenoble tente de répondre et réduit l’écart par Englund, mais le collectif normand ne laisse rien passer.

Un rouleau compresseur normand

Au retour de la pause, Rouen remet la pression et enfonce le clou. Rech s’offre un doublé, Yeo déclenche un missile plein axe pour le 5–1, tandis que Carruth sécurise l’arrière-garde en repoussant les dernières tentatives grenobloises. Les Isérois jouent le tout pour le tout en fin de match, sortent leur gardien, mais Regush achève l’affaire en cage vide.

Dans une Accor Arena bouillante et à guichets fermés (13 877 spectateurs), les Dragons décrochent leur septième couronne après 2002, 2004, 2005, 2011, 2015 et 2016. Anthony Rech repart avec le titre de MVP, symbole d’une soirée quasi parfaite.

Les chiffres du sacre
• Score : Rouen 6 – 1 Grenoble
• 7 titres, un record absolu
• MVP : Anthony Rech
• Affluence : 13 877 spectateurs




Mots clés : coupe de France, hockey sur glace, Les Dragons, Rouen, Seine-Maritime




