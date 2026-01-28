Disparue à Canteleu, Julie, 16 ans, retrouvée saine et sauve

Julie, 16 ans, a été retrouvée sains et sauve indique ce mercredi matin la police sur les réseaux sociaux. L’adolescente n’avait plus donné de nouvelles depuis dimanche 26 janvier, jour de sa disparition à Canteleu, près de Rouen. Elle avait été aperçue le lendemain pour la dernière fois entre 18h15 et 19h dans le métro et sur les lignes TEOR à Rouen.



La police nationale avait lancé hier mardi un appel à témoins pour disparition inquiétante afin de retrouver au plus vite la jeune fille.

