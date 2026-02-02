Connectez-vous S'inscrire

31 cambriolages élucidés dans l’agglomération de Rouen : un suspect arrêté


Un homme de 49 ans est soupçonné d’avoir commis une série de cambriolages chez des particuliers et dans des lieux commerciaux. Il doit répondre de 31 faits désormais élucidés.



Lundi 2 Février 2026 - 11:42


Le quadragénaire s'introduisait par effraction dans les lieux et habitations ciblés - Illustration Pixabay
Les policiers rouennais ont interpellé le mercredi 28 janvier l’auteur présumé d'une série de vols par effraction, après plusieurs semaines d’enquête. L’homme aurait agi entre le 11 janvier et la fin du mois, ciblant des lieux commerciaux et des domiciles de particuliers pour y dérober principalement du matériel informatique et autres effets personnels, destinés à être revendus. 


ADN et empreintes papillaires

Selon les enquêteurs, 27 victimes ont déjà été identifiées. Les cambriolages, une trentaine en tout, ont été commis un peu partout dans l'agglomération : Rouen, Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan, Saint-Etienne-du-Rouvray, Grand-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen...

Le cambrioleur, un homme de 49 ans, a pu être étre identifié au fil des investigations et des éléments recueillis sur les lieux des faits, en particulier son ADN et les empreintes digitales, le tout facilité par l’exploitation de données téléphoniques (le téléphone portable du suspect).

Placé en détention en attendant son procès

Interpellé le 28 janvier, le mis en cause a été placé en garde à vue durant quelques heures, le temps des auditions et de décortiquer l'affaire. Le quadragénaire a été déféré en fin de semaine dernière puis présenté à un magistrat du parquet de Rouen en vue de sa comparution immédiate. Son dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire pour le 20 mars 2026. Dans l’attente de son jugement, il a été placé provisoirement à la maison d’arrêt de Rouen.




Mots clés : cambriolage, enquête, faits divers, Normandie, police, Rouen, Seine-Maritime, vol par effraction




