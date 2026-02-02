31 cambriolages élucidés dans l’agglomération de Rouen : un suspect arrêté

Interpellé le 28 janvier, le mis en cause a été placé en garde à vue durant quelques heures, le temps des auditions et de décortiquer l'affaire. Le quadragénaire a été déféré en fin de semaine dernière puis présenté à un magistrat du parquet de Rouen en vue de sa comparution immédiate. Son dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire pour le 20 mars 2026. Dans l’attente de son jugement, il a été placé provisoirement à la maison d’arrêt de Rouen.