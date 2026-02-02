31 cambriolages élucidés dans l’agglomération de Rouen : un suspect arrêté

#Interpellation | Grâce aux investigations des policiers, 31 faits de vols par effraction ont pu être élucidés sur l'agglomération de #Rouen. L'auteur, âgé de 49 ans, a été interpellé, présenté⚖️à la justice pour répondre de ses actes. Il a été placé en détention.#Protéger pic.twitter.com/wKVNaWh4UN— Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 2, 2026
ADN et empreintes papillaires
Le cambrioleur, un homme de 49 ans, a pu être étre identifié au fil des investigations et des éléments recueillis sur les lieux des faits, en particulier son ADN et les empreintes digitales, le tout facilité par l’exploitation de données téléphoniques (le téléphone portable du suspect).