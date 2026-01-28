 >
Accident sur la D56 à Arques-la-Bataille : un sexagénaire héliporté au CHU de Rouen


Un automobiliste de 60 ans a été grièvement blessé mardi après-midi après une violente sortie de route sur la D56, à Arques-la-Bataille, près de Dieppe (Seine-Maritime). Il a dû être évacué par hélicoptère vers le CHU de Rouen.



Mercredi 28 Janvier 2026 - 00:11


Le blessé grave a été évacué, médicalisé, par hélicoptère vers le CHU de Rouen - Illustration infoNormandie
Les secours ont été mobilisés en nombre ce mardi 27 janvier vers 15h sur la D56 (route de Saint-Nicolas-d'Aliermont), à Arques-la-Bataille. Un véhicule seul en cause a quitté la chaussée avant de dévaler environ cinq mètres en contrebas et de se retrouver sur le toit. À l’intérieur, un homme de 60 ans, grièvement blessé, a été immédiatement pris en charge.

L'hélicoptère du SAMU appelé sur place

Quatorze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place avec cinq véhicules de secours routier pour sécuriser la zone, stabiliser le véhicule et extraire la victime. Le SAMU a engagé son hélicoptère, qui a procédé au transport médicalisé du sexagénaire en urgence absolue vers le CHU de Rouen.

Les gendarmes ont procédé aux premières constatations. La circulation a été perturbée durant l’intervention, le temps de l’évacuation et du dégagement du véhicule. Une enquête déterminera les circonstances exactes de cette sortie de route, pour l'heure inexpliquée.





