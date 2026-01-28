Accident sur la D56 à Arques-la-Bataille : un sexagénaire héliporté au CHU de Rouen

Le blessé grave a été évacué, médicalisé, par hélicoptère vers le CHU de Rouen - Illustration infoNormandie
Les secours ont été mobilisés en nombre ce mardi 27 janvier vers 15h sur la D56 (route de Saint-Nicolas-d'Aliermont), à Arques-la-Bataille. Un véhicule seul en cause a quitté la chaussée avant de dévaler environ cinq mètres en contrebas et de se retrouver sur le toit. À l’intérieur, un homme de 60 ans, grièvement blessé, a été immédiatement pris en charge.
L'hélicoptère du SAMU appelé sur place
Quatorze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place avec cinq véhicules de secours routier pour sécuriser la zone, stabiliser le véhicule et extraire la victime. Le SAMU a engagé son hélicoptère, qui a procédé au transport médicalisé du sexagénaire en urgence absolue vers le CHU de Rouen.
Les gendarmes ont procédé aux premières constatations. La circulation a été perturbée durant l’intervention, le temps de l’évacuation et du dégagement du véhicule. Une enquête déterminera les circonstances exactes de cette sortie de route, pour l'heure inexpliquée.
Les gendarmes ont procédé aux premières constatations. La circulation a été perturbée durant l’intervention, le temps de l’évacuation et du dégagement du véhicule. Une enquête déterminera les circonstances exactes de cette sortie de route, pour l'heure inexpliquée.