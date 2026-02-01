Un jeune conducteur perd la vie dans une violente sortie de route sur la RN154 à Louviers

Un grave accident s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur la RN154, à proximité de Louviers, dans l'Eure. Une voiture circulant en direction de Louviers a quitté la chaussée avant de heurter une barrière de sécurité et de terminer sa course dans un mur.
Selon les saperurs-pompiers, le conducteur, âgé de 22 ans, était coincé dans l’habitacle lorsque les premiers secours sont arrivés. Il se trouvait en arrêt cardiorespiratoire.
Selon les saperurs-pompiers, le conducteur, âgé de 22 ans, était coincé dans l’habitacle lorsque les premiers secours sont arrivés. Il se trouvait en arrêt cardiorespiratoire.
Déclaré décédé
Les secours ont tenté une réanimation sur place, en vain. Le décès du jeune homme a été déclaré sur les lieux de l’accident par le médecin du SMUR.
Les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.
Les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.