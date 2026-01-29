 >
Série d'accidents en Seine-Maritime dont un carambolage sur l’A28 : une vingtaine de blessés recensés


[Actualisé] - Un important accident en chaîne a paralysé l’A28 ce jeudi matin. Les secours confirment un bilan revu à la hausse et une matinée marquée par de nombreux autres accidents en Seine-Maritime. En cause, le brouillard.



Jeudi 29 Janvier 2026 - 10:52


Une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’ensemble des interventions, depuis 6h30 ce jeudi matin - Illustration .
Aux environs de 8h30, ce jeudi matin, plusieurs accidents dûs au brouillard se sont produits sur l’A28 dans le sens Rouen vers Abbeville. Sur place, les secours ont d'abord cinstaté un carambolage d’envergure sur environ 500 mètres, impliquant 16 véhicules légers et deux poids lourds.

Les premières équipes avaient fait état de blessés légers et de nombreux impliqués ; le bilan consolidé fait désormais état de 7 personnes en urgence relative, dont 5 transportées vers des hôpitaux du secteur, ainsi que 32 personnes indemnes et 11 impliquées supplémentaires.

Carambolage sur l’A28 en Seine-Maritime : une quinzaine de véhicules impliqués, l’autoroute coupée vers Abbeville

Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours est activé au niveau 2 afin de coordonner les moyens engagés et sécuriser la zone.

 

Autoroute coupée puis partiellement rouverte

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest indique que l’A28 a été totalement coupée entre l’échangeur des Rouges-Terres et l’échangeur n°12 du Moulin-d’Ecalle. Une déviation a été mise en place via la RD928, mais un bouchon s’est rapidement formé. À 10h45, environ 4 km de retenue restaient en cours de résorption avec la réouverture progressive de la voie de gauche. Les services routiers appellent à la vigilance en raison d’un brouillard persistant sur le secteur.

D'autres accidents en Seine-Maritime

Outre le carambolage de l’A28, les sapeurs-pompiers ont recensé treize autres accidents de circulation depuis 6h24. Au total,  le Sdis76 fait état de 16 blessés légers et 15 impliqués non transportés. Une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’ensemble de ces interventions.




