Escroqueries aux faux coursiers au Havre : un réseau démantelé, cinq mises en examen

Sept personnes ont été arrêtées dans cette affaire les 26 et 27 janvier. Six ont été poursuivies et cinq déférées devant le parquet : deux majeurs et trois mineurs âgés de plus de 16 ans. Tous sont mis en examen pour escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée.



Les deux majeurs, présentés en comparution immédiate, ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant l’audience de renvoi fixée au 18 mars à 13 h 30.



Les trois mineurs ont connu des issues distinctes : contrôle judiciaire pour l’un, détention provisoire pour un second, et ARSE (assignation à résidence avec surveillance électronique) pour le troisième. Ils seront jugés ultérieurement par le tribunal pour enfants.