 >
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie

Disparition inquiétante dans les Yvelines : un homme de 63 ans recherché


Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 à 14:57

Rabah Boussadia est activement recherché après avoir disparu depuis le 26 janvier. Le commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye lance un appel à témoins.



Un appel à témoins a été diffusé après la disparition jugée préoccupante de Rabah Boussadia, 63 ans, aperçu pour la dernière fois le 26 janvier alors qu’il se trouvait au Burger King situé près du Panthéon, à Paris. Depuis, aucune trace de lui. Le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, chargé de l’enquête, lance un appel à témoins.

Selon les éléments communiqués par la police, Rabah Boussadia est de corpulence mince, mesure 1,72 m et présente des cheveux courts poivre et sel. Ses yeux sont marron. Il est décrit comme étant de type nord-africain.

Au moment de sa disparition, il portait un sweat violet, une veste bleu marine, un pantalon noir et des claquettes noires.

L'homme est schizophrène mais non dangereux, précise la police

L’intéressé est atteint de schizophrénie. Son entourage et les enquêteurs indiquent qu’il n’est pas dangereux pour autrui, mais son état de santé rend sa disparition particulièrement préoccupante.

Ceux qui auraient aperçu Rabah Boussadia ou disposent d’informations permettant de faire progresser les recherches sont invités à contacter immédiatement le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 39 10 91 03.



