Disparition inquiétante dans les Yvelines : un homme de 63 ans recherché

Un appel à témoins a été diffusé après la disparition jugée préoccupante de Rabah Boussadia, 63 ans, aperçu pour la dernière fois le 26 janvier alors qu’il se trouvait au Burger King situé près du Panthéon, à Paris. Depuis, aucune trace de lui. Le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, chargé de l’enquête, lance un appel à témoins.



Selon les éléments communiqués par la police, Rabah Boussadia est de corpulence mince, mesure 1,72 m et présente des cheveux courts poivre et sel. Ses yeux sont marron. Il est décrit comme étant de type nord-africain.



Au moment de sa disparition, il portait un sweat violet, une veste bleu marine, un pantalon noir et des claquettes noires.