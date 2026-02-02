Refus d’obtempérer : un chauffard arrêté après une course-poursuite près de Rouen

Plusieurs équipages ont été mobilisés pour suivre le chauffard, dont la brigade anti-criminalité et une équipe cynophile. La cavale s’est terminée vers 23 heures : après une sortie de route, l’homme de 38 ans a tenté de s’enfuir à pied avant d’être rattrapé et interpellé sous un pont.



Les vérifications ont établi qu’il était domicilié à Rouen et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il a été légèrement blessé lors de sa chute et pris en charge "selon la procédure en vigueur". Les dépistages alcool et stupéfiants se sont révélés négatifs. Le trentenaire a été placé en garde à vue et entendu pour refus d’obtempérer aggravé et défaut d’assurance. Son véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.

