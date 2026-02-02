Connectez-vous S'inscrire

Refus d’obtempérer : un chauffard arrêté après une course-poursuite près de Rouen


Un automobiliste a été interpellé après un refus d'obtempérer et une course poursuite particulièrement dangereuse entre Le Petit-Quevilly et Grand-Quevilly (Seine-Maritime), vendredi soir. L’homme circulait sans assurance et a multiplié les infractions avant d’être stoppé sous un pont après une sortie de route.



Lundi 2 Février 2026 - 11:53


Le conducteur a pris beaucoup de risque sur la route après un refus d'obtempérer dans l'agglomération rouennaise - Illustration
Peu avant 23 heures, ce vendredi 31 janvier, les policiers avaient repéré la Renault Laguna circulant dangereusement. Le conducteur a refusé s'arrêter à un contrôle et s’est engagé dans une course-poursuite à vive allure, empruntant la N338, la N138 puis l’A13 enchaînant franchissements d’intersections à contresens, passages de ronds-points en sens inverse et manœuvres mettant en danger d’autres usagers, relate une source policière.

Course-poursuite et sortie de route

Plusieurs équipages ont été mobilisés pour suivre le chauffard, dont la brigade anti-criminalité et une équipe cynophile. La cavale s’est terminée vers 23 heures : après une sortie de route, l’homme de 38 ans a tenté de s’enfuir à pied avant d’être rattrapé et interpellé sous un pont.

Les vérifications ont établi qu’il était domicilié à Rouen et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il a été légèrement blessé lors de sa chute et pris en charge "selon la procédure en vigueur". Les dépistages alcool et stupéfiants se sont révélés négatifs.  Le trentenaire a été placé en garde à vue et entendu pour refus d’obtempérer aggravé et défaut d’assurance. Son véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.
 




Refus d'obtempérer : un chauffard arrêté après une course-poursuite près de Rouen

